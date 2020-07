Ensayo sobre la pituquería

Con el nuevo ministro de Trabajo, se abrió nuevamente la discusión respecto a qué es ser “pituco” en el Perú de cara al bicentenario. Un interesante debate sociológico.

Ser pituco no es ser tan solo un ciudadano “blanco”, de Miraflores o distritos equivalentes. Desde mi particular perspectiva, pienso que un pituco prototípico es el individuo que proviene de una familia adinerada de antaño, que estudió en algunos de los top 5 colegios más caros de Lima o top 2 de sus respectivas provincias (porque el fenómeno es descentralizado), que se atiende en clínicas privadas y que pertenece a algún exclusivo y excluyente club de prestigio “tradicional”, siendo la membrecía al anacrónico y alucinante (por decir lo menos) Club Nacional, el pedigrí aristocrático de un pituco en el pico de la pirámide de la pituquería. Es decir, individuos cuyos matrimonios o emparejamientos son con integrantes de familias socialmente equivalentes: apellido “conocido”, casa de playa, socios de club, colegio y universidad caros y con herencia asegurada (sí, cola de cerdo).

Un gueto pseudocolonial automarginado del resto del país del cual reniega. También la conciencia plena y hasta el abuso de sentirse un privilegiado sin ningún sentimiento de empatía con el prójimo menos favorecido, salvo la “caridad”. No olvidar el relativismo: alguien “blanco” y de colegio particular puede ser percibido como “pituco” por un gran sector de la población, pero no por los “verdaderos pitucos”. Puede ocurrir al revés, nada como el billete para romper los cánones: un individuo de rasgos amerindios o africanos, con mucho dinero y de segunda generación, puede relajar los requisitos de la “realeza”.