Ser madre no es solo un rol ineludible para las mujeres, debe implicar también sacrificio absoluto y abnegación para cumplir con los estándares que nos pretenden imponer, incluso con escarmiento de por medio. Uno pensaría que en estos tiempos el debate público sería sobre el empoderamiento femenino y los nuevos roles de la mujer, incluida por supuesto, la maternidad, pero vista como una opción con muchos matices y no como una exigencia.

La discusión que hemos visto en redes a propósito de unas declaraciones de la actriz Mayra Couto, víctima de insultos por expresar sus dudas sobre la maternidad, es solo una pequeña muestra de lo que las mujeres que resolvimos no tener hijos debemos soportar a lo largo de nuestra vida. Decidí no ser madre muy joven, estando aún en el colegio donde, por lo contrario, se nos inculcaba que era esa la máxima expresión de nuestra feminidad.

Al inicio mis compañeras de colegio y familia no me tomaron en serio pensando que se trataba de una “pose” de adolescente para llamar la atención. Los años pasaron y con ellos llegó la presión por casarme y tener hijos, sobre todo desde mi entorno más íntimo. ¿Quién te va a cuidar cuando seas anciana? ¿Van a creer que nadie te quiso? Me decían. He soportado preguntas impertinentes, bromas de mal gusto, críticas, calificativos y rupturas por no seguir el manual.

Los años me enseñaron a no dar importancia a la opinión ajena. Las razones de mis decisiones no las comparto ni discuto porque solo a mí me conciernen. Pero puedo asegurar que vivo con plenitud de acuerdo a mis planes, no hay soledad, menos aún, arrepentimiento.