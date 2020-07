La próxima comparecencia del presidente de la República en el Congreso, para pronunciar su mensaje a la nación, se producirá en el contexto de una severa e inédita crisis económica que en solo cuatro meses ha destruido una década de logros económicos y sociales, sumiendo a millones de peruanos en el desempleo y el hambre.

El mensaje del presidente está llamado a ser, al mismo tiempo, realista y optimista. Una parte de los estragos de la crisis puede situarse en el campo de lo imprevisible e inmanejable, especialmente las externalidades y el efecto producido por una larga cuarentena, forzada por la agresividad del virus. A pesar de ello, no hay otra salida que la reactivación y recuperación del empleo y el ingreso, tanto es así que en ese punto se reclamaba desde hace semanas un gobierno que se eche el país al hombro con coraje y responsabilidad.

Existe en marcha un programa de reactivación que ha priorizado el crédito y medidas fiscales y que le quite presión a las empresas. Con aciertos y errores en el camino, las principales sugerencias provenientes desde el mismo Estado −como el BCR− y de las empresas y especialistas alertan de la necesidad de fortalecer el componente de la demanda de este programa, especialmente la entrega de un bono general o universal, incluso más de una vez, y atender la grave situación de las pequeñas y medianas empresas para impedir una quiebra masiva y ayudar a que no rompan la cadena de pagos ni se deshagan de personal, sobre lo que ya se tienen datos preocupantes. Sin bono, no habrá más demanda en el corto plazo.

Por otro lado, es preciso que la inversión pública, incluyendo los grandes proyectos, alcance el ritmo de actividad antes de la pandemia, un punto que debe considerar la precariedad de los gobiernos locales y regionales. De otro modo, dejar la inversión pública en manos de los gobiernos subnacionales, sin soporte, sería un grave error.

Se necesita claridad sobre otros componentes de la reactivación. Entre ellos se encuentran el programa Reconstrucción con Cambios y el programa Arranca Perú, el cual, de acuerdo a las proyecciones iniciales, debería haber terminado su fase de planeamiento e iniciar actividades por lo menos en su componente de empleo temporal. Otro rubro que permitirá dinamizar la economía y reducir los estragos de la pandemia es la celeridad en el subsidio al transporte y el crédito rural.

Uno de cuyos objetivos del cambio de gabinete ha sido acelerar la reactivación. A buena hora por el Perú. Por lo mismo, se esperan las medidas innovadoras.