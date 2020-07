Vivo en un país en donde casi cada mes hay un cambio de ministros. Un país en donde el poder ejecutivo y el poder legislativo nunca se pueden poner de acuerdo y a cada uno le gustaría la eliminación del otro. En mi país el parlamento está plagado de conflictos de intereses como para ejemplos universitarios. Las promesas de campaña son un engaño institucionalizado. En mi país, se cree que el poder judicial y el ministerio público están digitados por poderes ocultos que solo persiguen a los políticos de mi preferencia. Vivo en un país en donde el 70% de la economía tiene origen informal, con la velocidad de internet más lenta de la región, con los seguros privados de salud más caros y que además no cubren el plano mental. Dicho sea de paso, en mi país existe un conglomerado de farmacias que aglutinan los medicamentos y sus precios. Eso, sin contar las camas UCIS con las que empezamos la pandemia. En mi país, las principales ciudades, como su capital, tienen un crecimiento con un 90% de expansión no planificada, en donde primero se invade y luego se les colocan los servicios esenciales, a contrarreloj del urbanismo y los bonos nunca llegan. Un país en donde los alcaldes se pelean por un puente. Sí, también en el país en el que vivo, muchos le llaman comunismo al progresismo y hasta terrorista a los que piensan en los derechos humanos. Un país en el que se grita ser cristiano con insultos y ofensas, en el que muchos creen que reconociendo derechos de minorías la humanidad está en peligro. Un país en el que le llaman tibios a los dialogantes y eficientes a los autoritarios. Un país en el que o estás conmigo o estás contra mí. Me quedo corto.