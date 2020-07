La maniobra fue tan atrevida como chapucera. El vocero de Podemos y precandidato presidencial, Daniel Urresti, reclamó a gritos a sus colegas y en las redes sociales que se ponga a votación la ratificación de la reforma constitucional que impide a las personas sentenciadas en primera instancia por delitos dolosos postular a cargos públicos, a sabiendas de que su bancada y la de Unión por el Perú (UPP) resolvieron no apoyar esta reforma.

La maniobra buscaba que, al no alcanzarse los 87 votos, es decir, la mayoría calificada, la reforma no entre en vigencia para las elecciones del año próximo, y por lo tanto sea objeto de un referéndum, en cuyo caso tendría vigencia para comicios posteriores al 2021. Al no lograr su propósito, porque la mesa directiva del Congreso no puso la reforma a votación, Urresti acusó a quienes descubrieron la jugarreta de “solo querer tener como candidatos a los de Acción Popular y Alianza para el Progreso”.

El descaro de la maniobra se explica por lo apuros que pasan por lo menos tres partidos cuyos candidatos presidenciales no estarían habilitados para las elecciones del 11 de abril si, con la reforma en vigor, se encuentran sentenciados en el momento de cerrarse las postulaciones: el mismo Urresti, procesado por homicidio; Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP), procesada por varios delitos de corrupción; y Antauro Humala, de UPP, en el caso de que prosperen sus demandas procesales que le impidieron ser candidato en las elecciones del 26 de enero, condenado por homicidio.

A la hora de la verdad, el inflamado verbo radical de Podemos y UPP se confundió en el Congreso con la retórica fujimorista. La defensa de sus pretensiones electorales no tiene matices, y no reparan en que ella abrirá la puerta a candidatos indeseables. Vale usar la acepción “continuará permitiendo”, en razón a que en el actual Congreso varios legisladores de estas bancadas tienen cuentas pendientes con la justicia.

Pasaron pocos meses para que se descubran los verdaderos planes e identidades de los partidos aguerridos. En el caso de UPP, el partido que ofreció fusilar a los corruptos ha terminado abrazándolos, en tanto que Podemos, el grupo que irrumpió en el escenario cuestionando el pasado, se ha vestido del pasado mismo.

Los giros tendrán consecuencias. Se aprecia la formación de una alianza contraria a la reforma política, un hecho imposible de esconder con disfuerzos populistas en lo político y económico. Fuerza Popular ha conseguido inimaginables aliados para frenar los cambios.