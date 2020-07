Por: Inés Flores

No hay duda de que la campaña proselitista para las elecciones generales convocadas para el 11 de abril del 2021 será sui géneris. El motivo, como bien se sabe, es la situación crítica que enfrenta el Perú. Las cifras de contagios del Covid-19 y fallecimientos no solo siguen en ascenso, sino que hay indicadores oficiales y no oficiales que proyectan una escalada mayor como consecuencia del levantamiento de la cuarentena y la reapertura de los negocios.

Esto significa que se reducen las opciones de los candidatos a las caminatas por mercados y calles, al encuentro público con las multitudes, incluso a los cierres de campaña en plazas. Estos espacios serán reemplazados por las diferentes vías que ofrece el internet y la telefonía. Será difícil llamar la atención sobre las propuestas electorales, ya que el interés del público está centrado ahora en cómo evitar el contagio, en la dramática falta de empleo, y en el hambre, esto último sobre todo en los sectores D y E.

En este escenario surge además una interrogante decisiva: ¿los centros de votación pueden convertirse en focos de contagio? Un miembro del Jurado Nacional de Elecciones ha planteado cambiar las aulas de votación por espacios abiertos como los patios u otros similares: opinión que debe tomarse en cuenta.

Es probable también que el ausentismo entre los electores aumente esta vez por miedo a contraer el virus. Se sabe que ante este riesgo 14 países de América Latina han postergado sus elecciones.

Se espera la mayor diligencia de las autoridades electorales que serán las encargadas de organizar este proceso electoral excepcional en tiempos de pandemia.