El presidente Martín Vizcarra realizó ayer una movida hábil con la que descolocó aún más al Congreso –tras su reciente patinada en la reforma política– al convocar a las elecciones generales de 2021 para el domingo 11 de abril.

Ese proceso se realizará, muy probablemente, sin mayor reforma debido a un congreso que, como el anterior, no ha mostrado mayor interés en hacerla.

Eso fue claro en el pleno de la madrugada del sábado en la que no fue capaz de aprobar los cambios esperados por el país, luego de lo cual el presidente le lanzó un mensaje ‘pechador’, ante lo cual el parlamento reaccionó de emergencia en la noche del domingo aprobando unas reformas constitucionales sin mayor análisis, con apuro y, principalmente, con ánimo de venganza, que significan una especie de golpe de estado institucional al debilitar a la presidencia de la república, al gabinete ministerial, al TC y a la defensoría.

Una expresión de la patinada a la que indujo a todo el congreso la comisión de constitución presidida por Omar Chehade es que los aproximadamente cincuenta consejeros de la misma se dividen hoy entre los que ya renunciaron por su discrepancia con ese torpedo institucional; los que todavía no han renunciado; y los que no van a renunciar, pero no dejan de hacer notar su disconformidad con lo aprobado.

En medio de este pleito de poderes aún no resuelto, el presidente Vizcarra anunció ayer, en un alto de la sesión del consejo de ministros, el decreto supremo que convoca, para el segundo domingo de abril de 2021, a elecciones generales, lo que incluye al presidente, vicepresidentes, y congresistas.

Es una movida hábil de Vizcarra que le permite, primero, desbaratar las versiones insistentes –pero infundadas– de que sus peleas políticas son para quedarse más tiempo del que le corresponde en Palacio; segundo, fortalecer su posición en la pugna con el congreso; tercero, detener los runrunes de vacancia presidencial que se insinúan desde el parlamento (si ya se va a ir, para que empujarlo); y, cuarto, aguarle la fiesta a los no pocos congresistas que han estado viendo la manera de quedarse más tiempo del debido con una curul, aspiración que hace palpitar hasta el corazón del presidente del poder legislativo, Manuel Merino.

