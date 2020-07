Ya estamos en la fase 3 de la reactivación del 96% de las actividades económicas. Ciertamente, la tensión entre, de un lado, la cuarentena severa para combatir el COVID-19 y salvar vidas y, de otro, las pérdidas económicas, llegó a un punto de quiebre cuando el Banco Mundial anunció la caída del PBI peruano en el 2020 en 12%, la más alta de la Región.

Los críticos de la cuarentena dijeron que no había servido para ninguno de los dos propósitos señalados. Y que el gobierno era culpable por la “mala estrategia”. Dijeron, además, que las cuarentenas de otros países, como las parciales por regiones y provincias, con más actividades económicas autorizadas y metodologías que restringen la movilidad de la población, habían sido mucho más exitosas.

Puede ser. Pero no se puede negar que sin cuarentena tendríamos el doble o triple de muertos. Lo segundo: los países vecinos que aplicaron métodos distintos, como Argentina y Chile, hoy tienen rebrotes y están aplicando severas cuarentenas en Santiago y Buenos Aires, lo que traerá pérdidas económicas. En Bogotá se ha superado el 80% de camas UCI disponibles, “lo que implicaría decretar la alerta roja, que traería consigo el regreso del confinamiento estricto en la ciudad” (1).

Un segundo tema lo señala Rubén Mayorga, representante de la OMS en el Perú: “Las medidas fueron perdiendo su fuerza porque no llegó la protección social que el gobierno anunció: la población vulnerable no estaba registrada como tal y tuvo que salir a ganarse la vida” (El Comercio, 4/07). Cierto. Además, los cuatro bonos (en realidad solo uno) aún no han sido cobrados al 100% y no se habla de otorgar otro.

Ese “ganarse la vida” al día cercenó el aspecto humano y médico de la cuarentena. Pero también influyó en la gravedad de la recesión: solo en Lima la masa salarial cayó de S/ 8,400 a S/ 4,000 millones/mes (INEI), una pérdida del 52%, la que pudo haber sido compensada en parte por los 5,000 millones del bono (que no solo se da en Lima sino en todo el país).

Eso se hizo en Colombia. Dijo el viceministro de Hacienda, Pablo Zárate: “la pérdida de ingresos para los hogares en los primeros 4 meses fue 16.7 billones de pesos y la tercera parte fue compensada por los bonos y programas sociales del gobierno. Al decil 10, el más pobre, se le compensó el 92% de los ingresos perdidos (ver gráfico). Y a los deciles 9 y 8 el 62% y 61%” (2). Eso repite acá Julio Velarde, del BCR, para que los prestatarios de Reactiva Perú tengan demanda para sus productos, se reactive la economía y no caigan en “default”, dejando de pagar los préstamos.

Último: en todo lado hay rebrotes post-apertura (Alemania, España, Corea, China, EEUU): la gente se “vuelve a mover” para trabajar y además descuida la “distancia social”. Es probable que eso suceda acá (ver las combis), como también dice Mayorga. Claro, siempre se puede discutir la extensión y velocidad de esta misma ola (nunca se aplanó). Pero ya no podemos decir: “nos agarró de sorpresa”.

Para terminar: así como la reapertura es por fases, ¿cómo sería si la pandemia empeora y los fallecidos se duplican? ¿Hay un Plan B? Nadie lo sabe. Lo que sí está claro es que el Ejecutivo (PCM, MINSA) tiene la obligación de decirnos cuál es el Plan B. ¿Podría ser como en España o Alemania? ¿Por número de camas UCI, como Colombia? ¿O el factor R que toma en cuenta la Argentina? ¿O un “mix” que también incluya cuarentenas regionales (Loreto no es Arequipa) o por distritos, apropiado para el Perú? ¿Habría desde ahora otros bonos universales (Duque ha prolongado el Solidario colombiano hasta diciembre) para que no nos vuelva a criticar la OMS?

¿O ninguna de las anteriores porque hay pleito entre el Ejecutivo y el Congreso y porque “la economía ya no se puede cerrar”, MEF dixit? Si es así sería terrible. Que lo digan de una vez para que la población sepa a qué atenerse.

1) Ver https://www.Elespectador.Com/noticias/bogota/ocupacion-de-uci-en-bogota/

2) Semana, 01/07/2020, https://bit.Ly/38hr7ef