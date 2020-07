Cómo ganarle a la muerte

El Dr. Fernando Mejía, uno de los responsables del informe de la Universidad Cayetano Heredia, decía que lo importante no eran las UCI, el tratamiento, las clínicas, las vacunas, no. Lo importante es el oxígeno y el monitoreo del paciente.

Conté que el primer médico que me atendió del COVID-19 me recomendó el Halls mentho-lyptus negro. ¿El caramelo? Sí, no había otra. Era de madrugada y con el toque de queda, solo ir al hospital. Pero ya las emergencias estaban saturadas. “Quédate en tu casa, aguanta y además, hazte un té de kion y ajos bien calientes”, insistió el médico.

Es inminente un segundo rebrote. Y muchos más se infectarán. Entonces sirve lo dicho por la Cayetano Heredia: “No esperar. Si el paciente ambulatorio es monitoreado adecuadamente, y comienza a recibir oxígeno, las probabilidades de fallecimiento se reducen. Si un infectado no tiene oxígeno, ninguna UCI lo salvará”.

El aparato se llama pulsioxímetro. Sirve para medirte el oxígeno. Cierto, muy pocos hogares lo tienen. Pero deberían tenerlo. Había que hacer una colecta para que lo compre el edificio. O la cuadra o la manzana. Digo que se le gana a la muerte si reaccionamos con rapidez.

Muchos lucran con la peste. Y el sistema de salud es muy malo. Incluso antes. No dejemos que el Perú sea una fosa común. Seamos responsables, rápidos y curiosos.