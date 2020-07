El siguiente capítulo en la saga “el mundo contra la pandemia” es la estrategia que cada país está urdiendo para hacerse de una dotación adecuada de vacunas contra el C-19.

Pensando al respecto, creo que los esfuerzos globales se están acercando a una estrategia de “intermediación tecnológica” (“brokering tecnológico”). Ojo, esto no es lo que se entiende en el Perú por transferencia tecnológica y que −todo hay que decirlo− se ha concentrado básicamente en la suscripción de convenios, o el intercambio de personal técnico.

NO. La intermediación tecnológica trabaja en la construcción de estructuras de acción muy activas (24x7). Algo más allá de la idea de “redes”, pues construye “plataformas” modulares de colaboración permanentes y que no sólo están formadas por agentes del mundo académico o científico. De hecho, lo integran sobre todo agentes del mundo empresarial y político.

CEPI-COVAX (The COVID-19 Vaccine Global Access) y ACT (The Access to COVID-19 Tools Accelerator) son términos que se harán más populares localmente cuando hablemos del asunto “vacuna”. Y estos son modos de intermediación tecnológica global.

Entonces, los esfuerzos del Perú para lograr la vacuna deberían “deslocalizarse” mediante agentes puente (vía embajadas o encargos ad hoc) que bien podrían ensayar su aparición en las próximas semanas dado el vértigo, en la carrera global por la vacuna.