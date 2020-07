Las propuestas de ley no deben venir en función a lo que hemos ofrecido en la campaña electoral, cuando se ofrece de todo. Imagínense si acá se viene a desarrollar normas en función a lo que se me ocurrió ofrecer en la campaña. La inmunidad es un privilegio diseñado para los congresistas. Congresista del Frente Amplio Mirtha Vásquez.

Eliminar la inmunidad expone a los congresistas a una posible persecución de fuerzas políticas opositoras. Lenin Checco, vocero del Frente Amplio.

Las leyes no pueden darse por los compromisos de campaña. Congresista AP Rosario Paredes.

Amigo de las AFP. Congresista Cecilia García a Julio Velarde.

No tengo por qué ser maltratado, ni ningún ciudadano, por ningún congresista, decir que soy amigo de las AFP y que estoy confabulado con ellas es una afrenta y no tengo por qué tolerárselo. Julio Velarde sobre lo anterior.

¡Hay (sic) pobrecito! Cecilia García sobre lo anterior.

Es un partido más, me llaman muchos. George Forsyth sobre la invitación de Guzmán al Partido Morado.

Algo no está funcionando. Anthony Fauci sobre el combate a la pandemia.

Siento decirlo, pero lo peor está por venir. Todos queremos que esto termine, pero la dura realidad es que esto no está ni siquiera cerca de terminar. Tedros Adhanom, jefe de la OMS.

Aunque no parezca, este columnista tiene más de 65 años, y por tanto debe seguir en cuarentena, obviamente por su propia protección. No me siento más vulnerable que otros más jóvenes, pero las cifras de mortalidad y las advertencias de mis hijos son elocuentes. Mirko Lauer.

Ha sido penoso recortar a mi personal, éramos 120 y hoy trabajamos 30, pero tenemos la esperanza de reabrir, estamos volviendo a nacer. Augusto Sánchez, propietario de la gran cebichería Mi Barrunto de La Victoria.

Los artistas vivimos de nuestro trabajo, si no hay público, no hay ingreso. No solo para los actores, para todo el gremio, desde la boletera hasta los que limpian la sala. Nunca ningún gobierno en el Perú ha pensado que somos trabajadores y que mereceríamos un reconocimiento. Osvaldo Cattone.

A veces se aprende más cuando se enseña. Alberto Ísola.

