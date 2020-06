La encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) refleja cambios y continuidades de la opinión pública dominada por la pandemia y la crisis económica. El cambio más significativo se refiere a la disminución de la aprobación presidencial (66%), 8 puntos menos que el mes anterior y 26 respecto a abril, y del porcentaje que cree que la gestión de la pandemia por el Gobierno es buena.

Sobre las continuidades, estas denotan coherencia, realismo y resistencia por parte de la población. A casi 3 de cada 4 peruanos (73%) le preocupa contagiarse de Covid-19 en el proceso de retorno a sus actividades, en tanto que el 77% considera que el fin de la cuarentena traerá el aumento de los contagios, por lo que el 58% señala que saldrá de casa los estrictamente necesario o se quedará en ella.

No obstante, la mayoría no asume el discurso extremista de que lo hecho hasta ahora no sirvió. El 60% cree que la cuarentena fue más positiva que negativa y el 43% que sirvió de “mucho”, en tanto que solo el 21% cree que ha servido de “poco”. Se entiende que en base a esta percepción, una mayoría abrumadora sostenga que esta medida evitó mayores contagios y de muertes, y las presiones sobre el sistema sanitario.

Estas opiniones conducen a una reconocible mayoría a favor de la extensión de la cuarentena (58%) aunque el porcentaje de quienes sostienen que debe acabar el 30 de junio es significativa, tomando en cuenta que el sondeo se realizó antes de que el Gobierno anunciara que la medida se levantaba en esa fecha.

La misma tasa de realismo puede apreciarse en la percepción del mediano plazo. El 56% cree que la pandemia será controlada a fines de año y solo el 11% piensa que cederá en un mes, un dato que debe leerse con otro: caso dos tercios de peruanos cree que los contagios están aumentando, contra poco más de un quinto que cree que están disminuyendo. Es probable que en este punto, los ciudadanos reflejen un aprendizaje de la crisis.

El sondeo no muestra a una opinión pública resignada sino atenta, entregando menores cuotas de confianza política, y asumiendo el aspecto crucial de una situación compleja donde se combinan los asuntos que en gran medida no pueden ser controlados y otros en los que reclama acción. Cuando el 71% confiesa su temor de contagiarse de Covid-19 en los vehículos de transporte público, está expresando una demanda para resolver el foco de contagio que implica que este servicio público sea objeto de medidas especiales en favor no solo de los transportistas sino de todos.