Por: Ana Cecilia Lucana Picardo (*)

De acuerdo a diferentes informes globales, los millennials, nacidos entre 1981 y 1995, denominados así por crecer durante el cambio de milenio, al 2025 seremos el 75% de la fuerza laboral del mundo; en consecuencia, gran parte de la responsabilidad mundial recae en nuestros hombros. Una característica de nuestra generación es la predisposición al uso de la tecnología y la vinculación desde las redes sociales, pero eso no es todo lo que nos define.

El estudio Soft Skills 4 Talent de Manpower Group, empresa especializada en estrategia del talento, reveló que los millennials hemos desarrollado más capacidades “soft” o llamadas también habilidades blandas; entre ellas, flexibilidad para adaptarse al cambio, trabajo en equipo, pensamiento crítico, gestión de información, creatividad y resiliencia. Estas habilidades sociales resultan importantísimas para afrontar los retos que impone la “nueva normalidad” en todos los ámbitos, especialmente, en la política.

Los millennials desempeñaron roles fundamentales en el manejo de la crisis ocasionada por el Covid-19, principalmente mujeres como Jacinda Ardern (primera ministra de Nueva Zelanda), Sanna Marin (primera ministra de Finlandia) o en EEUU Alexandria Ocasio Cortez, desafiando al establishment e impulsando una agenda progresista. Todas ellas marcan la pauta de una nueva forma de hacer política en el mundo.

En Latinoamérica, la pandemia puso lo público en el centro del debate, afrontar las secuelas del Covid-19 exigirá esfuerzos y decisiones importantes en los gobiernos, no podemos permitir que caigan en manos de una clase política desprestigiada, que durante años tuvo el poder y no hizo nada. El último estudio de Right Management, Líderes Millennial: Horizonte 2020, define el estilo de liderazgo de nuestra generación, como inspirador, colaborativo y centrado en las personas; es momento de impregnar la política de este nuevo liderazgo en esta parte del mundo.

Para los millennials, el activismo político y social es un estilo de vida, contamos con herramientas, habilidades y valores necesarios para enfrentar un mundo digital que exige cambios estructurales. Somos una generación lista para gobernar y marcar la diferencia. Tenemos la valentía de cambiar la política, devolviendo el poder a las personas, actuando por el bien común y garantizando transparencia y rendición de cuentas para una gobernanza efectiva.