Corrupción = pobreza

Por: Serly Figueroa Mormontoy

El contralor general de la República ha manifestado que nuestro país solo en el año 2019 ha perdido 23 millones de soles respecto del presupuesto anual ejecutado, fruto de la corrupción; dinero que ha sido destinado para pagar por debajo de la mesa a funcionarios para que terceros sean favorecidos acomodando las normas a sus intereses para la ejecución de obras. Esta semana el fiscal superior Omar Tello dio a conocer que los casos de presuntas irregularidades aumentaron en 700% a nivel nacional solo en los primeros cien días de la cuarentena, por lo que el Ministerio Público está abriendo 879 procesos por supuestos actos de corrupción.

Transparencia Internacional, a fines de 2019, dio a conocer que encuestó a más de 17.000 personas de 18 países: el 53% cree que la corrupción ha empeorado, el 85% cree que la corrupción en el ejecutivo es “un gran problema”. El 20% manifiesta que ha tenido que pagar un soborno para acceder a un servicio público, el 65% piensa que sus representantes están influidos por “intereses privados”, un 25% asegura que se le ofreció dinero a cambio del voto.

Un colaborador eficaz de OAS manifestó ante el Ministerio Público que pagaron a un expresidente regional y tres cómplices una coima aproximada de S/ 15 millones de soles para ganar la buena pro de la ejecución del hospital Antonio Lorena del Cusco. Hospital que hasta el día de hoy, tras ocho años, aún no puede ser concluido, dejando expuestos a sus trabajadores y pacientes a situaciones de riesgo extremo en el Hospital de Contingencia que también viene siendo investigado por la presunta sobrevaloración en su ejecución.

Ahora, si eres de los que piensa que la corrupción solo está en las altas esferas, te equivocas, va desde que le ofreces una mano o un cebichito a un funcionario público para que te dé tu licencia, o un almuerzo para que revisen tu expediente o cuando le ofreces al policía un diente para que no te ponga papeleta o cuando le das tu voto a ese candidato que te ha dado arroz, azúcar, aceite y encima te lleva en un camión a votar para asegurar tu voto; sí, estas cosas son actos de corrupción, y hasta que tú sepas que no es normal y no cambies tus conductas, entonces seguiremos viviendo en el país donde el que paga tiene acceso y no en el Perú que todos queremos.