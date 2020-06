“Seamos verdaderos, aunque la verdad desquicie a una nación entera”, decía Manuel González Prada en el teatro Olimpo en 1888. Le costó muchos sinsabores eso de andar buscando la verdad. No en vano en ese mismo acto pedía romper “el pacto infame y tácito de hablar a media voz”.

Hace más de cien años murió González Prada y su prosa de acero regresa cuando los tiempos duros aprietan el alma y el bolsillo. Lima, la ciudad política y caótica, tiene la habilidad de cerrar los ojos de sus habitantes y dejarles solo la lengua o cerrar las lenguas y dejar solo los ojos. El que ve, calla. El que no ve nada, pontifica e insulta exaltado. Así, con los sentidos parcelados, la verdad no aparece brillante como la luz. Y donde no hay verdad, difícil que exista acción, cambio o corrección.

Se publica una norma confusa. Los silenciados ven el problema, pero te urgen a callar. Los que no ven nada, no ven la inexactitud o el vacío porque les es irrelevante. En Lima, como en ninguna otra parte, hay un acuerdo tácito que no debe revelarse jamás: nadie cumple una norma que es confusa. Está ahí para aparentar que hay ley y orden.

Lo que se espera es que cada uno se muestre como su celoso defensor y luego haga lo que pueda o lo que quiera porque no habrá autoridad capaz de hacer cumplir nada. Con el tiempo, todos se habrán olvidado. Muy de vez en cuando, las cosas van en serio. Pero esa es la excepción que cumple un tercio, ese que hace la diferencia. El resto continúa en la informalidad que, silenciosa o vociferante, hace su propia ley y vive su propio orden.

Así es Lima, pero decirlo te puede costar mucho. Se espera, por ejemplo, que digas que eres solidario. No se espera que seas solidario. Decir “mi solidaridad con mis compañeros despedidos” basta y sobra. “¿Cuánto vas a poner para ayudar a tu compañero con discreción?” es una pregunta ofensiva en esta ciudad. “No se trata de eso”, te dicen con fastidio. Lo importante es abrir la boca y decir cosas bonitas. Pero decir la verdad, ¡qué insulto!

Si se conoce el carácter del limeño se entiende por qué al ministro de Salud se le hace imposible reconocer que la salud pública, en Lima, no tiene camas. Decir esto, en esta ciudad, es un sacrilegio. ¿Vas a decir la verdad? Ni hablar, lo que se necesita es otro malvado. Es bastante sencillo. Buscas unos diez casos de abusos privados extravagantes y los presentas como la norma. Personas verdaderamente desesperadas a las que haces deambular por medios de comunicación.

Amenaza con pistola descargada y luego un heroico anuncio: “Yo lo pago todo”. Por supuesto, ni una palabra sobre los millones que el SIS y Essalud deben a sus asegurados, ni las penurias de estos en Susalud y el Poder Judicial para cobrar lo que siempre les correspondió por derecho. Ni mencionar a los 530 pacientes Covid atendidos en el sector privado que no han pagado y sobre los que el ministro dice que van a revisar “caso por caso” como si de sacarte la lotería se tratara. Los que ven, callan, y los que no ven nada, son la boca del coro complaciente.

La amenaza de la expropiación asusta a todo el que tenga algo que expropiarse. Pero mejor es quedarse callado. Nadie como un empresario limeño para ver, murmurar con ira y callar con fuerza. “Que otro hable”. Si lo ciegos son hipócritas, los mudos son cobardes: “Nos han dicho que no es en serio”. Basta y sobra.

“Yo hago como que sí y tú haces como que no”. Al final, todo sigue igual, mientras que los sanos no dejan de contagiarse y los contagiados no dejan de morir. El pacto infame y tácito, intacto.

