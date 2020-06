Admiro a Donald Trump, me trasmite seguridad, orden, agallas, huevos, cojones. Por ejemplo, les canta sus verdades a los chinos y al resto del mundo. Votaría por él, así me mire como una cucaracha por mi origen amerindio y me despreciara como ciudadano inferior, aspirante miserable a una residencia en su imperio. No importa, me hace sentir bien. Antes de que me discriminen, me uno al discriminador.

Total, los negros ¿no odian a los blancos también? Ellos se la buscan. Bolsonaro, varón de los míos, creyente y de familia natural. Me autoproclamo a los cuatro vientos cristiano, seguidor de cristo, pues así me siento parte de un colectivo superior, privilegiado, con felicidad asegurada en la promesa de la vida eterna. Es decir, sigo a Jesús pero margino a todo lo diferente y se lo hago saber apenas se manifiesta, no lo incluyo hasta que se alinee. Es mi momento. Los venecos, por ejemplo, que se vayan a su país, vienen a quitarnos la chamba. También venero a los líderes políticos de mi preferencia y a todo lo que se opone a mis creencias y no las valida lo llamo rojo, comunista, mermelero, cabro y terruco. Soy un individuo lleno de contradicciones, pero no me gustan las medias tintas, las desviaciones.

Me gusta la gente que habla fuerte, sin rodeos, porque así se dice “la verdad” aunque me estén metiendo el dedo hasta el fondo y mi ignorancia y necedad no lo perciba. Amo la mano dura, la suavidad es para los tibios. ¿Acaso no hay violencia contra los hombres también?, ¿no nos matan? ¿Racismo en el Perú? Me parece ridículo lo que acaba de pasar con la marca “Negrita”, no conozco la historia, pero es ridículo. No hay racismo, el racismo depende de cada uno y, si eres acomplejado, ese es tu problema, allá tú. Métanle bala a los choros, pena de muerte. Soy Provida desde la concepción, por si acaso.