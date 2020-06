Para muchos el tema del confinamiento parece resuelto con la creciente apertura de actividades productivas. La idea es que aun si a la cuarentena se le suma un nuevo tramo, como quiere el ministro de Defensa, igual va a predominar la voluntad o necesidad de no quedarse en casa. De hecho las calles ya están llenas, si bien bastante nerviosas.

Tres ideas centrales circulan en torno al rechazo a prolongar el confinamiento. La cuarentena no funcionó, y tampoco va a funcionar en julio. La cuarentena sí funcionó, pero ahora no es necesaria. Haya funcionado o no, necesaria o no, la cuarentena simplemente ya no es viable, y no tiene sentido seguir en eso.

El debate en torno a estas tres ideas sería académico, en el sentido de poco práctico, si el piso epidemiológico estuviera algo más parejo. Pero muchos problemas de los primeros días siguen aquí. El promedio de bajas y contagios ha disminuido, pero en algunas zonas mantiene el ritmo, e incluso está creciendo.

Lo que está permitiendo un aumento de las críticas a la cuarentena, además del hartazgo, muy probablemente es la confianza en que el distanciamiento social y las medidas de higiene por sí solos pueden hacer la tarea. De hecho también a ellos les debemos los avances logrados, pero no sabemos cuán eficaces serán como instrumentos únicos.

La corriente de opinión favorable a la apertura comercial está creciendo, porque permitirá la recuperación de empleos e ingresos. Aunque hay muy pocas dudas sobre que eso significará una mayor presión del lado del contagio. Si solo hubiera gente cuidadosa en circulación, quizás no habría problema. Pero ese no es el caso, por supuesto.

El virus en algún momento contenido está reapareciendo incluso en países que han tenido muy buena trayectoria epidemiológica. En nuestro caso el virus ni siquiera se ha ido, simplemente ha entrado a una modalidad algo más lenta. Esto último es lo único que nos ha podido dar la cuarentena, pero a la vez es lo único que tenemos.

Lo más probable es que para un avance a medias, las autoridades resuelvan su actual polémica interna inclinándose por un confinamiento a medias, que ya es lo que finalmente estamos viviendo.