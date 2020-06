¿Y el rastreo de contactos?

Qué tiempos estos en los que seguimos escalando posiciones de espanto en el contexto de la pandemia global, mientras que el gobierno de Martín Vizcarra, extenuado y abatido, da palos de ciego sin enmendar rumbos.

La ausencia del rastreo de contactos en la estrategia contra el maldito bicho es algo clamoroso e injustificable, por exhibir un botón. Algunos le llaman trazabilidad o contact tracing. Como sea. Suele ser uno de los ejes centrales en la gestión de la emergencia sanitaria. Suele ser, digo. Porque si en el Perú se hace, no se oye, padre. Al decir de Marco Sifuentes en La Encerrona, solo pareciera que se aplicó para “el paciente cero”. Pues nunca más se vio algún esfuerzo adicional en dicha línea de trabajo.

¿Cómo trabaja un rastreador? Su chamba es telefónica, y desde casa. O desde un call center. Puede cumplir con su labor a tiempo completo o a tiempo parcial. ¿Qué es lo que hace? Ubicar a los contactos de las personas que han sido infectadas. Puede remitir a citas en hospitales, recomendar aislamiento cuando las personas contactadas presentan síntomas, e incluso sirve de enlace en la entrega de alimentos a los enfermos. Se le capacita para que sepa orientar con sentido común.

En este sentido, el perfil del rastreador es capital. No tiene que exhibir ningún cartón ni diploma ni título universitario. Nada. Eso sí. Tiene que ser alguien empático y sensato.

El método de rastreo tiene que ser, asimismo, proactivo, porque, como escribió Gustavo Gorriti en IDL-Reporteros, se trata de “salir a darle caza al virus. Buscarlo donde esté, y eliminarlo”. La labor es detectivesca, pues se trata de ubicar a los contagiados y trazar todos sus contactos, encontrarlos, aislarlos y monitorear su confinamiento.

Esta es la fórmula que los epidemiólogos repiten como un mantra: Detectar. Trazar. Y aislar. No es la vacuna. No, no lo es. Pero no cabe duda de que funciona. Si esto no se hace, no hay forma de controlar la diseminación del virus y los eventuales rebrotes.

¿La tarea es titánica? Sí. ¿Casi utópica? Sí. ¿Costosa? Sí, claro. Hay que contratar a un ejército de personas, personas que además tienen que ser debidamente capacitadas. ¿Todavía estamos a tiempo? Obvio. Siempre estamos a tiempo para rectificar.