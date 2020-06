El Gobierno anunció hace semanas la adopción de varias formas de subsidio al transporte urbano, inclusive antes del inicio de la primera fase de la reapertura económica. En realidad, la idea ha sido aplicar un esquema de ayuda al transporte público en función de una norma publicada el año pasado, penada en su momento, como parte de la reforma del transporte.

En una ocasión, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) reveló que estaba casi lista la estructura de costos proporcionada por los mismos transportistas para ser presentada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En otro momento, durante un viaje a Arequipa, hace semanas, el premier señaló que era inminente la aprobación de este subsidio, que contará como antecedente en las dos transferencias al Metropolitano en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) se ha referido a este punto más de una vez, la última de las cuales fue para referir que su sector tiene caso listo −otra vez el casi− un decreto de urgencia que permita el subsidio al sistema de transporte urbano durante el tiempo que dure la emergencia nacional, bajo el entendido de que debe fomentarse el respeto al aforo en las unidades de transporte público, que afecta sus costos operativos. Otro casi se refiere al bono de 760 soles a los trabajadores de transporte, de 760 soles, es decir para los choferes y personal que trabajan en este sistema, sobre el que no se tiene noticia de si fue incorporado a la cobertura del llamado bono universal.

En plena fase dos de la reactivación, y a pesar de los anuncios, el mundo del casi no se ha movido. Se sabe que existe un mesa de trabajo para ultimar los detalles y que el subsidio se encuentra en “un trabajo interno” con el MEF, de acuerdo a la versión del MTC. El largo retraso de este subsidio ya no se debería al problema de los costos, sino al mecanismo de fiscalización de los recursos públicos, al considerarse el volumen de la transferencia que se hará a los municipios provinciales encargados de la regulación del transporte por ley. En ese retraso, la cantidad se ha reducido, se supone que en una primera etapa se dispondrá de menos de 200 millones de soles, y es probable que no se alcancen a las unidades que se pensaba subsidiar.

En este retraso, y en la falta de detalles sobre el mismo, aumenta la circulación de personas y se advierte que de modo creciente se excede el aforo en los vehículos de transporte público. El aumento de los contagios está servido.