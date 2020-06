Sarah Chayes, una reconocida reportera de investigación especializada en corrupción, sostiene en un adelanto de su próximo libro -On Corruption in America: And What Is at Stake- que es frecuente que decisiones gubernamentales promovidas en “nombre del pueblo” ocultan beneficios a favor de intereses ilegales. Ese es el caso de la Resolución Ministerial N°062-2010-Minsa, suscrita el 26 de enero de 2010, por el entonces titular de Salud del gobierno aprista de Alan García, Óscar Ugarte. Dicha disposición que restringía el uso del oxígeno medicinal de solo 99% de pureza -y ya no de 93%- mejoraría la calidad de la atención de los pacientes en el sistema de salud estatal. Tuvo que registrarse un brote de pandemia del nuevo coronavirus para que quedara en evidencia que eso era completamente falso y que la norma fue un espaldarazo a las empresas que acaparan el abastecimiento de oxígeno medicinal.

Una investigación de La República reveló que al año siguiente de la vigencia del dispositivo de Ugarte, Praxair Perú, la proveedora de más del 70% del oxígeno medicinal que compran EsSalud y otras dependencias estatales, duplicó sus ventas y sus ingresos subieron notoriamente hasta 2019. Ocurrió lo mismo con otras dos empresas del mismo grupo, Linder Perú y Tecnogas. Preguntado sobre el tema en Radio Programas, Ugarte admitió que fue un “error” firmar la resolución porque enriqueció a estas empresas, que en ese mismo momento, estaban sometidas a un proceso sancionador por Indecopi, que concluyó con una multa que ahora llega a los 24 millones de soles. “Nada es gratis”, dice Sara Chayes. Beneficiar a la industria del oxígeno medicinal, tampoco.