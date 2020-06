El ministro de Educación, Martín Benavides, ha señalado que existe un sector que pretende desacreditar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) a fin de crear una instancia mayor que ella, una superintendencia, y quitarle autonomía o forzar investigaciones sin sentido.

Esta campaña no es soterrada como otras. Es abierta y desenfrenada, incluye portadas de diarios que de pronto han descubierto su interés por la educación y repiten la misma noticia todos los días con el propósito de generar una tendencia. Aunque no lo han logrado, exhiben un modus operandi burdo y reprobable que se usó años pasados contra el entonces ministro de Educación, Jaime Saavedra, mucho antes por la llamada “prensa chicha”, pagada por el gobierno de Fujimori y Montesinos.

Recientemente, esta campaña ha mostrado sus músculos y su relación con el Congreso. En una actuación sincronizada, la Comisión de Educación decidió solicitar al Pleno facultades para investigar las licencias que otorgó la Sunedu a la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y a la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL), a pesar de las claras explicaciones brindadas. Como cuando el fujiaprismo se enfrentó a la reforma de las universidades, esta vez también fueron maltratados en el Congreso los funcionarios del sector Educación.

La campaña señala que la Sunedu habría favorecido a estas universidades privadas sin que se hayan terminado de construirse. Se ha aclarado que desde antes del funcionamiento de la Sunedu ya había casas de estudio que contaban con autorizaciones, por lo que se aplicaron dos modelos de licenciamiento, uno para las universidades que contaban con estudiantes y otro para las que no, y que son siete universidades privadas que se licenciaron con el primer modelo de autorización.

El tono de la campaña, los argumentos utilizados y las medidas de amedrentamiento que se ponen sobre la mesa no dejan dudas de que se pretende alcanzar un resultado político. El propósito de desprestigiar a las autoridades del sector es introducir cambios que supondrían un retroceso en la reforma universitaria, como lo ha manifestado el titular del Minedu.

Esos cambios favorecerían a las universidades que no fueron licenciadas, cuyos representantes en el Congreso no se han escondido y cuyas gestiones y presiones en otros ámbitos han fracasado. Estos intereses, que no persiguen la mejora de la calidad de la educación universitaria, sino todo lo contrario, han resuelto actuar con métodos más violentos y vedados.