Si no cobraba, la plata iba donde las AFP

Es bueno y sano que en una sociedad se filmen y publiquen las películas y los libros sin censura previa, los buenos y los malos, los que defienden las buenas ideas y las malas y estúpidas como el racismo, de modo que, gracias a esos contrastes, espectadores y lectores pueden ir adoptando y rechazando aquello que les parece positivo o negativo. Mario Vargas Llosa.

La caída ha sido terrible, inimaginable. No he vivido una situación como esta nunca. Son caídas dramáticas y no es tan fácil revertirlo. Incluso, hay mucha gente que no va a querer gastar. Julio Velarde.

Hoy me han empezado a atacar por cobrar los gastos de instalación. Si no los cobraba volvían al tesoro público y quizás hasta llegaban a los bolsillos de las privilegiadas AFP que recibieron 30 mil millones del BCR de dinero, así que decidí invertirlos en más seguridad. No se va a devolver porque es un beneficio más que tienen los congresistas. Congresista (Podemos) Cecilia García.

Esta norma se vería como una cosa tan extraña en todo el mundo, están jugando con fuego. Julio Velarde sobre el congelamiento de deudas bancarias.

Hasta el ánimo nos permite tener mejores defensas contra el virus. Pilar Mazzetti.

La cuarentena está rota hace tiempo. Jorge Muñoz.

Cuando hagas pruebas hasta ese punto, encontrarás más personas, encontrarás más casos. Entonces le dije a mi gente: ‘¡Ralentice las pruebas, por favor!’. Donald Trump.

Vizcarra no ha dado la talla como presidente, lo hizo bien como gobernador de Moquegua. En términos navales, fue buen comandante de una patrullera, saltando sin mayor experiencia a comandar un portaviones, terminó encallándolo en un arrecife. Carlos Tubino.

Si le gustan las analogías y la talla, entonces usted en política no llega ni a grumete. Richard Arce a Tubino.

Nos enseña lo equivocadas que han estado nuestras prioridades en las últimas cuatro décadas. Cuánto hemos trabajado para tener más globalización económica, y qué poco hemos invertido para asegurar los bienes necesarios para la sanidad pública. Si hubiéramos dado la misma importancia a la OMS que a la OCDE o al FMI nos habría ido mejor. Economista de Harvard Dani Rodrik sobre el COVID-19.