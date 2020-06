Bombita y cachito

En uno de los cortometrajes que integran la película Relatos salvajes (2014), Ricardo Darín encarna a un ingeniero, experto en demoliciones por implosión, que se rebela contra una burocracia ciega y asfixiante que lo ha privado de todo lo que importa: su empleo y su familia. Víctima cotidiana de normas absurdas se ve obligado a pagar una multa injusta y quiere que se le escuche, que se le muestre respeto, que se atiendan sus válidas razones para no pagar. Cuando lo ha perdido todo, con milimétrica precisión para no causar daño a nadie, vuela las oficinas de cobranza. El ingeniero anónimo llega a la cárcel, pero para ser celebrado como héroe, la figura de reivindicación del ciudadano oprimido.

He pensado mucho en Bombita en estos días, así como en otro involuntario rebelde. ¿Recuerdan, al principio del aislamiento, a Cachito? Todo lo que hizo fue salir en soledad a pasear al perro. Un patrullero, dos autos de serenazgo y una turba de periodistas cubrió la infracción “a la ley y el orden”. Sólo, era imposible que se contagiase o que contagiase a alguien. Toda la escena era ridícula. Pero eso es irrelevante. La burocracia impone control, no atiende razones. Se lo llevaron detenido.

El dato del 70% de informalidad en la economía peruana no es un secreto para nadie ni una revelación de pandemia. En lo tributario y laboral millones de peruanos aceptaron, de buena o mala gana, las condiciones que la realidad impone. Es un trato que parece justo, pero no lo es. “No le pido nada al Estado, no le doy nada al Estado”. No es cierto. Le das poco, le pides poco. Pero necesitas al Estado y el Estado necesita de ti. Ese es el consenso social que el Perú no alcanza, tal vez, desde la fundación de la República.

La pregunta es ¿por qué? Se cree con fe ciega que el único campo de batalla para formalizar el país es el de la ley. Por ley, creamos un mundo formal para un porcentaje del país. Cada vez que el porcentaje se achica, ¿cuál es la solución? Mas normas. No mejores normas, no normas que parten del estudio de la realidad. No. Se hacen normas que crean su propia realidad. ¿La verdad? Una ficción que parece perfecta desde el mundo fantástico de la burocracia, o, peor, de un grupo de interés (a veces corrupto) que no entiende los costos que impone.

¿No es razonable que la gente compre sus alimentos una vez por semana en medio de una cuarentena? Parece ser de lógica elemental. Pero ¿si no tengo refrigeradora? Este ejemplo, tan fácil de entender, tiene que llevarse al mundo laboral, tributario, registral, municipal. Ese costoso mundo donde abogados y contadores son el oráculo de un Ejecutivo que hoy sufre de una incontinencia normativa que nos está matando, tanto como el virus. Un mundo caro e inútil, del que cualquiera, que asume responsabilidades, quiere salir corriendo, pero al que está condenado un 30% (que produce el 80% del PBI) que, recesión en marcha, se adelgazará mucho más.

Un buen legislador sabe una cosa: el derecho sigue a la vida. Cuando pretendes forzar y someter la vida a la ley tienes la chispa de una revolución, la rebeldía salvaje o el más extendido y silencioso incumplimiento masivo de lo que resulta caro, irracional y, a la larga, obsoleto porque nunca tuvo un mínimo consenso social.

Si algo ha dejado ver esta pandemia es que dentro de cada peruano hay un Cachito y un Bombita latente o en próxima implosión. Si hay algo urgente que debatir es qué entendemos y aceptamos como normas de conducta razonables y universales, que concilien el empleo, la salud y la justicia. Un debate 200 años postergado.