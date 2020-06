El Poder Ejecutivo dispuso, mediante un decreto supremo, la reapertura desde mañana de los centros comerciales y conglomerados a nivel nacional, con excepción de Ica, La Libertad, Arequipa, Huánuco, San Martín y las provincias de Santa, Casma y Huaraz en Áncash.

Las medidas dispuestas incluyen la inscripción de los centros comerciales en el Sistema Integrado para Covid-19 (Siscovid) y la adopción de medidas de sanidad que forman parte de la seguridad, como la reducción del aforo en un 50%, al igual que en el patio de comidas y los estacionamientos; la medición de temperatura de las personas al ingreso a los locales; el uso obligatorio de mascarillas; y la limpieza y desinfección de las manos y el calzado.

La reapertura no se encuentra exenta de polémica; un sector considera que si los mercados u otros centros de aforo amplio se han mantenido abiertos al público, y en algunos casos con muy pocas medidas de seguridad, no es aceptable que esto no suceda con los centros comerciales que pueden dotarse de mayores sistemas de seguridad. Otra opinión insiste en que los mercados expenden productos de primera necesidad, aunque luego de varias semanas de cuarentena las necesidades apremiantes se han incrementado.

En todo caso, una vez definidas las reglas, el cuidado personal en el acceso de los centros de concurrencia de personas es el mismo y corresponde a la autoridad, la supervisión y el ejercicio de sanciones por la violación de las normas sanitarias. La superación del aforo permitido es el principal riesgo que debe encararse, para lo cual se precisa de una responsabilidad compartida de los negocios, la autoridad y los ciudadanos.

Más compleja es la situación de otros conglomerados, como el de Gamarra, en Lima, donde su condición de centro de centros, donde se concentran galerías, áreas de producción y venta de servicios que concentran gran afluencia de público y de vendedores ambulantes, obliga a una redoblada vigilancia para evitar la formación de un foco de grave contagio.

En el punto de la relación aforo-contagio, vale la pena recordar que la mayoría de personas llegan a los centros comerciales y a los mercados usando el transporte público, cuyo funcionamiento está también sujeto a una reducción del aforo. Por esa razón, desde el 30 de mayo en que se anunció el subsidio a 50 mil unidades de transporte, esta medida no se ha concretado, aumentando el riesgo de contagio en este servicio cuando se incremente el volumen de las actividades económicas. Las medidas de sanidad están estrechamente relacionadas.