Estimado Augusto, comparto con tu columna Acción Popular es hoy una federación de dependientes en el sentido de que unos pocos miembros del actual Congreso están llevando al partido a una confusión programática, desviándose de los postulados de Fernando Belaunde: libertad, democracia y justicia social.

Como recuerdas, un grupo de fundadores, dirigentes, exautoridades, alcaldes y gobernadores de AP en ejercicio hicimos pública nuestra discrepancia y preocupación con las propuestas de este grupo de congresistas.

Tú lo atribuyes a la búsqueda del aplauso fácil de la tribuna, pero no creo que sea solo eso, pues ninguno de los actuales congresistas será candidato este 2021. Su poca experiencia los hace tomar decisiones equivocadas, apresuradas, para resolver los gravísimos problemas de la pandemia, con remedios que pueden ser peor que la enfermedad, planteando un nuevo rol del estado en la economía que considerábamos que ya habíamos aprendido por el fracaso del modelo colectivista.

En AP tenemos claro que estamos en el centro político responsable: ni a la derecha, ni a la izquierda, sino adelante. Hoy trabajamos para presentar una propuesta que responda a la gravedad de la hora presente, por la reconstrucción y recuperación económica y social que la pandemia destrozó. La recuperación de la confianza es el ingrediente más importante para el desarrollo.

Dices, estimado Augusto, que hay muchos líderes en pugna, pero en un partido de origen y trayectoria democrática como AP eso no es problema, las candidaturas se ganan en elecciones, sin sobresaltos, sorpresas ni golpes bajos. El candidato 2021 debe ser el que mejor exprese el pensamiento y doctrina de Fernando Belaunde. Estamos en una contienda política que se agudiza por la desesperación en que vivimos. Es complicado explicarle a la población por qué no es buena idea comerse los ahorros pensionables cuando no tienes qué comer, pero esa tarea de docencia política no la escucho ni en el gobierno, ni en quienes nos representan. Por eso hemos asumido la tarea de darla. El camino a la unidad no es parejo ni libre de obstáculos. Pero hay que seguir luchando... siempre adelante. Un abrazo.

P.D. Estimado Augusto, ojalá tengas tiempo para tomarnos un café virtual pronto y conversar sobre este y otros temas que tanto preocupan al país.

Newsletter Augusto Álvares Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.