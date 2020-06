Resistencia a la alimentación saludable. La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi ha emitido una resolución que declara como barrera burocrática ilegal a las exigencias relacionadas con la publicidad de los octógonos difundida en medios audiovisuales y escritos dispuestas por el Ministerio de Salud (Minsa), con el argumento de que esta entidad no cuenta con competencia legal para regular la publicidad.

Según esta comisión de Indecopi, es una barrera que perjudica el acceso al mercado de los productos la exigencia de que las advertencias publicitarias de los octógonos deban ser consignadas en un área de hasta el 15% del tamaño del anuncio en la publicidad, o que las colocadas en la publicidad en medios audiovisuales deban tener una duración proporcional al tiempo que dure la publicidad, o que las imágenes fijas y en movimiento que lleven octógonos, los muestren claramente ante la cámara, de manera que el espectador pueda verlos y saber que se trata de un producto con advertencia. Añade que el Minsa no tiene competencia para incluir la frase “Contiene grasas trans” en los alimentos procesados que superen los parámetros técnicos de grasas trans establecidos por la autoridad de Salud.

Es cierto que esta decisión será apelada por el Minsa y que, vista la clamorosa falta de argumentos, es muy probable que la medida sea desestimada. No obstante, llama la atención la audacia ilimitada de los sectores contrarios a las normas de la alimentación saludable que no dudan en usar una institución del Estado precisamente encargada de proteger a los consumidores para atentar contra sus derechos. Claro que eso no habría sido posible si, como se aprecia en los hechos, una instancia de Indecopi no hubiese sido impactada por los administrados.

La cuestionable resolución no es un acto aislado. Arrastra una larga historia en tan poco tiempo, que se inicia cuando fueron presentados en el Congreso los primeros proyectos de ley que terminaron en la aprobación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, resistida por un sector industrial renuente a adaptarse a los parámetros preventivos frente al avance de graves enfermedades. Esa resistencia retrasó la reglamentación de la ley hasta el año 2017 y pugnó por un retroceso que, como se sabe, incluyó el lobby personal de Keiko Fujimori y su bancada el año 2018 contra los octógonos. Esta insistencia reporta nuevamente la necesidad de conciliar el mercado con la salud, como se hace con provecho para todos en varios países de la región.