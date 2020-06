Para todo propósito práctico, las cuestionadas pruebas rápidas se han convertido en la frontera entre el bien y el mal, entre el sano y el enfermo, en el pasaporte para vivir con “normalidad”. Ahora, imaginen que salen positivos en estas pruebas serológicas de diversa procedencia: los efectos en su mente, en su hogar, en su familia y en su trabajo, el pánico, la ansiedad, los costos económicos. Es un remezón tremendo, así seas asintomático.

Ministro Zamora, presidente Vizcarra: ¿pueden garantizar que las pruebas rápidas actuales, que circulan en el mercado, no arrojan positivo para los otros coronavirus “benignos” que causan aproximadamente el 30% de los resfríos comunes? La respuesta es: no, no pueden, pero igual las contabilizan.

Nadie se los ha preguntado directamente. Doy fe de una considerable cantidad de “falsos positivos” que han pasado un vía crucis. Personas a quienes solo la prueba molecular, que detecta el virus en sí, los sacó de ese circuito de angustia.

Sin embargo, la mayoría de la población no está en capacidad de acceder a una de ellas. Toda la política pública, y su cálculo de contagios, se ha dado sobre la base de estas pruebas y no de las moleculares.

El resultado es que ahora proliferan oportunistas privados que las venden a laboratorios y a muchas empresas de medianas para arriba, las cuales, en estos tiempos de crisis estructural, toman sus decisiones a partir de estas pruebas imperfectas porque el Estado las recomendó. Los costos para el país y la incertidumbre a los ciudadanos son incalculables.