Preguntas para mañana

No son las únicas interrogantes que flotan en el aire, pero estas nos pueden servir para empezar a sacudirnos de este paralizante tiempo presente.

¿El nuevo quantum de pobreza peruana definirá un auge de las candidaturas de izquierda? Es una situación cuadriculada: en unas zonas muy poco, en otras de todas maneras. La ecuación pobreza=voto izquierdista nunca ha sido una apuesta segura. Entre otras cosas porque la posición general anda dividida y vende mal su propuesta política.

¿Puede repuntar significativamente el fujimorismo? Es poco probable. Por lo pronto en el 2021 todavía el electorado va a tener fresca la memoria de los problemas legales que arrastran sus dirigentes. Pero a la vez es muy probable que Fuerza Popular (si se sigue llamando así) mantenga un lugar en la primera fi la de la política.

¿El impulso anticorrupción va a recuperar su antiguo dinamismo después de la pandemia? Poco probable. Habría que definir ese después de la pandemia y también medir grados de dinamismo. El tiempo y las nuevas preocupaciones no juegan a favor de los fiscales. Aun así, las acusaciones mantendrán una importancia, pero de ninguna manera la de antes.

¿En qué dirección va a ir el electorado? En la elección de este año dio la impresión de no haber ido en ninguna, y no se agrupó en una mayoría. De allí la fragmentación del actual Congreso. Las candidaturas presidenciales pueden cambiar esa situación, pero no mucho, por lo menos hasta que llegue la segunda vuelta, con su polarización y su mayoría obligatoria.

¿Cuáles son las tendencias políticas hoy? Todavía por algunos meses estas se van a definir a partir de la pandemia, por grados de aceptación o irritación con el manejo del gobierno. Algo así como una crisis de opinión política, paralela a la médica y la económica. La veremos entre julio próximo y el calentamiento de la campaña electoral.

¿Y las tendencias políticas de mañana? Algo importante a considerar es que en el imaginario nacional el pasado se ha vuelto atractivo y el futuro peligroso. Esto puede ser leído de diversas maneras. En una lectura hay ventajas para lo establecido y conservador. En otra veremos un avance de lo nuevo. Los candidatos van a tener que interpretar.