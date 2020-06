Como cada domingo, a las once de la mañana, mi madre entró a su dormitorio para escuchar la misa que transmite el canal del Estado. Ella cierra su puerta para evitar interrupciones o distracciones, es “su momento”, ese que −según sus palabras− le produce paz y tranquilidad, sobre todo, en estos tiempos difíciles.

Por eso me sorprendió cuando el último domingo salió de su habitación llorando, lo primero que pensé fue que había recibido alguna mala noticia. Me contó que la Catedral de Lima había lucido llena de fotografías de las personas fallecidas víctimas del coronavirus. “Eran miles, hija, en las bancas, en las paredes, los pasillos”, me dijo entre sollozos. Mi madre hace semanas que apenas ve noticias, se actualiza sobre lo elemental, sabe que los números siguen en aumento, pero no quiere conocer los detalles. Es su manera de protegerse y yo la entiendo, aunque creo que a la larga esa desconexión nos puede generar una falsa idea de que las cosas no están tan mal.

Mi mamá de pronto se topó con la realidad, con los nombres y rostros de las víctimas que lucían sonrientes en las miles de fotografías colocadas en la catedral, tomadas, tal vez, no hace mucho tiempo. ¿Pero tú sabías que eran miles? Le pregunté. “Sí, yo sabía, y aunque me daba pena, eran números. Ver sus caras, ver a todos juntos, saber que son tantos, todos dejando a sus familias, me ha dolido”, respondió.

Movida por el relato busqué las imágenes en las redes sociales. Al encontrarlas me detuve, varias veces, a mirarlas con atención y tristeza. Ese domingo, en casa, hubo mucho silencio.