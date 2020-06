Soy el doctor honoris causa Richard Javier Cisneros Carballido y hoy van a saber de mí. Richard Swing.

No podría pronunciarme. Carmen Omonte, presidenta de la comisión para la reforma de las AFP, sobre si deben existir AFP en el futuro.

En cada lucha nos van a responder no hay dinero, tira tu sueño, mata tu ilusión; la pandemia trajo un congreso populista que, por primera vez, saca cara por el pueblo oprimido por muchos años. Congresista Cecilia García (Podemos).

El Congreso no es populista, está corrigiendo lo que en años no se atrevieron a hacer ni el gobierno ni los parlamentarios, devolver derechos no es populismo, es justicia. Fernando Meléndez (APP).

En la junta de portavoces hay un componente patriarcal bastante fuerte. Rocío Silva Santisteban.

Casi desde que este congreso entró en funciones, la derecha neoliberal en sus distintos escalones de poder: Confiep, grandes medios, tecnócratas y el gobierno de Vizcarra han desarrollado una campaña de desprestigio del congreso y sus miembros. La razón no ha sido solo la mediocridad y el aprovechamiento que muchos de los representantes han hecho de sus cargos, sino distintas medidas que buscan mitigar la crisis sanitaria y de sobrevivencia por la que atraviesa la mayoría nacional. Nicolás Lynch.

En sesiones celebradas sintomáticamente casi siempre de madrugada, una mayoría compuesta por ‘gremlins’ de todas las bancadas se ha dedicado a formular y aprobar leyes que atropellan contratos, contravienen lo que han demostrado ya el razonamiento económico y la historia, y le generan costos millonarios al Estado justo cuando menos los necesita. Mario Ghibellini.

Mano dura. Gilmer Trujillo (FP), presidente de la comisión de RREE, sobre los cuatro embajadores.

Hay que ser muy enérgico (…) pedir que esos embajadores sean cambiados de sus puestos. Hugo Otero.

Los embajadores deberían ser declarados personas no gratas, abandonar el territorio nacional de inmediato y a sus gobiernos solicitarles las indispensables satisfacciones. Nicolás Lynch.

Un contrasentido. Ya el paso siguiente es ruptura de relaciones. ¿Eso queremos? Serenidad, dejar que la diplomacia actúe, y ya actuó correctamente de manos del canciller. Allan Wagner.