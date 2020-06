El mundo sí tiene un color

Por: Rodrigo Salazar Zimmermann (*)

Puede que las protestas antirracismo en Estados Unidos no logren cambios estructurales en el sistema de gobierno. Al estar basadas en el espacio digital son propensas a lo efímero, como muchas otras protestas nacidas en el ciberespacio en la última década.

Quienes hoy protestan contra el racismo saben que tienen una plataforma poderosa en las comunicaciones digitales. Twitter particularmente se ha convertido en el medio donde se manifiesta su ira. Este discurso digital ha penetrado en la vida real y ha llegado a las calles y al Capitolio. Las redes sociales otra vez han cumplido un rol definitivo en la masificación de discursos sobre justicia social y en promover algunos cambios en los sistemas opresores.

En Minneapolis, por ejemplo, se ha desmantelado la policía de la ciudad. En Estados Unidos por primera vez la mayoría cree que los policías aplican fuerza excesiva si el sospechoso es un negro, según la encuestadora Civiqs. Incluso el diccionario Merriam-Webster está revisando la definición de racismo en inglés.

Sin embargo, no son cambios estructurales en el sistema opresor. Hay un símil entre el ritmo de los cambios históricos y el de sus tecnologías. Las comunicaciones digitales son inmediatas, explosivas y en ellas prima el reflejo; por tanto, también lo son las expectativas de los activistas y los cambios propuestos desde las instituciones de poder. De hecho, los cambios antes mencionados son coyunturales y cosméticos. La exigencia inmediata es enemiga de la reforma reflexiva.

Las protestas en Estados Unidos tienen relación con otras que en el pasado fueron canalizadas por las redes sociales, como la Primavera Árabe, Occupy Wall Street y, últimamente, las ocurridas en Sudamérica. No solo no hay líderes que permitan la representación eficaz y continua, sino que los cambios generados no son profundos. Desmantelar la policía de Minneapolis o tirarse abajo estatuas de personajes esclavistas es como derrocar a Muamar Gadafi o Hosni Mubarak; apacigua iras, pero no cambia estructuras de poder.

Hay un riesgo de que las protestas en Estados Unidos sean efímeras, que no penetren en las profundidades del sistema y que promesas cosméticas las desinflen, para que luego la atención se fije en otro foco hasta que aparezca un nuevo signo mediatizado de opresión racial, y continuar así en el modo recursivo de las protestas, como ya sucedió con Michael Brown y Eric Garner, también asesinados por policías. Los discursos en redes sociales cumplen los mismos ciclos del consumismo: estímulo→necesidad→tendencia→consumo→nuevo estímulo.

Otro riesgo es la polarización del discurso digital, que genera caos y debilidad en el mensaje. Esto tiene origen en el propio internet, donde los algoritmos encierran en una burbuja a usuarios que piensan de manera similar. Cuando una opinión divergente la revienta, comienza una guerra cultural de extremos en la que todos gritan pero nadie escucha.

Lo irónico es que en un mundo que necesita librarse de la lacra del racismo, la tecnología digital genera nuevas categorías sobre el color de la piel que hacen que las personas se vean como si revisaran el Pantone. Ahora antes que la esencia humana están el color de la piel, el sexo, el lugar de origen.

Lo que sí puede cambiar las cosas es regresar a la política del espacio físico, a que dos personas con ideas distintas se miren a los ojos y que, sobre todo, escuchen al otro antes de gritar. Se necesita volver a líderes sociales que tengan en mente no identidades particulares sino el proyecto humano, que incentiven la confianza y la paciencia y que recuerden a todos que el mundo no es de blancos o de negros sino de grises.

(*) Periodista y profesor de la UPC