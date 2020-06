Frente a los recientes estimados del Banco Mundial, que proyecta que la economía peruana caería a -12% el presente año, el tercer país en el mundo con la mayor caída del PBI, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que esas previsiones deberían tomar en cuenta el nuevo plan económico que el gobierno implementará en la segunda parte del año para encarar la generación de empleo y la inversión pública.

El nuevo plan se enfocaría en la generación de empleo temporal y la reactivación de la inversión pública.

Es positivo que se tenga en la agenda un nuevo plan. Su misma existencia presume la existencia de uno previo y la necesidad de innovar, reajustar y corregir el impacto de lo que se ejecuta actualmente.

El actual plan ya tiene un balance inicial cuyos datos provienen precisamente del MEF. Indica que, al inicio del Programa Reactiva Perú, el propósito era otorgar créditos a por lo menos 350 mil empresas, de las cuales se esperaba que 314 mil sean mypes. No obstante, de los 30 mil millones de soles que asignó a entidades del sistema financiero, de los que ya se entregaron más de 20 mil millones de soles, las destinatarias fueron más de 72 mil empresas, y de ellas 64 mil mypes, una cifra general distante de los propósitos.

Es probable que ante un nuevo plan tengan que hacer nuevos esfuerzos, entre ellos garantizar que el crédito a las mypes vaya más allá de la promesa, incentivar la demanda y el consumo, para lo cual es necesario mejorar la entrega de los bonos mediante la ampliación de la cobertura y repetir la entrega otras veces, o atender con medidas audaces del Banco de la Nación y el BCR la obligada morosidad bancaria. Reducir la reactivación al crédito y a las medidas fiscales tendrá consecuencias al final del año.

Un reciente informe del diario The New York Times anota que la crisis ha estropeado el barniz de progreso económico de Perú y expuesto la desigualdad, lo que ha obstaculizado la respuesta a la pandemia. Añade que los programas de ayuda no han llegado a muchas de las personas que los necesitan, y que sin trabajo y temerosos del virus en las ciudades abarrotadas, decenas de miles de peruanos han regresado a sus pueblos de origen o mendigan.

Un nuevo plan económico debe partir de la convicción de lo que ya se debía corregir antes de la pandemia, y salir de la zona de confort de las ideas fuerza, especialmente la que afirma que salvo el virus, todo estaba bien. Ahora mismo, la desigualdad es una de las razones que impiden la reactivación de la economía y la contención de la pandemia.