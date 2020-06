Mercados de abastos resilientes: ejemplos y pendientes

La resiliencia es una palabra que se viene repitiendo mucho en los últimos meses. El concepto tiene mucho arraigo en los círculos urbanísticos, y describe la capacidad de adaptación de la sociedad, o en este caso de las ciudades, ante los diversos retos o situaciones adversas que se presentan. Durante la actual crisis nos hemos dado cuenta de que es un atributo del que carecemos, ya que para ser resilientes es necesaria mucha preparación y organización ante posibles desastres. En el Perú ambas han brillado por su ausencia, y los resultados los vemos hoy. Los mercados de abastos, entre los peores afectados por la coyuntura, se han revelado como puntos críticos; sin embargo, han empezado a aparecer algunos que nos pueden servir como ejemplo de resiliencia urbana por su efectiva adaptación a las nuevas condiciones. Estos nos indican que el camino hacia adelante aún es posible, y que depende de una combinación de creatividad y voluntad política.

Una de las primeras buenas noticias vino desde Apurímac, específicamente desde la municipalidad distrital de San Jerónimo en Andahuaylas, que ante la coyuntura desarrolló uno de los primeros mercados itinerantes montado sobre un tráiler que recorre los distintos barrios del distrito. Así, se busca evitar las aglomeraciones en un solo punto en la ciudad, llevando la oferta de vegetales, truchas y otros productos del campo directamente al ciudadano. Por otro lado, la presencia constante de las Agroferias Campesinas en la Av. Brasil que han sido reubicadas en el Puericultorio Pérez Araníbar. Bajo estrictas medidas de limpieza, seguridad y distanciamiento, la Municipalidad de Magdalena ha logrado mantener este importante lugar de intercambio, adaptando las operaciones a las nuevas condiciones en las que vivimos.

La coyuntura actual resalta no solo las desigualdades, sino también nos hace repensar nuestra relación con el origen de nuestra comida. A través de estas dos iniciativas, se ha garantizado la continuidad de una importante conexión urbano-rural, vital para el abastecimiento de las ciudades pero usualmente ignorada o desconocida. Además, en ambos casos se ha facilitado la prioridad del acceso peatonal, sobrellevando exitosamente las limitaciones al transporte vehicular. Quizás una explicación para el éxito de estas propuestas, además de la voluntad de éxito, reside en la flexibilidad inherente a la feria itinerante, más difícil de aplicar en mercados que cuentan con infraestructura fija y vínculos más específicos al lugar donde se encuentran.

En este aspecto, la Municipalidad de Miraflores viene realizando una adaptación exitosa en el Mercado de Santa Cruz. Se han instaurado normas de distanciamiento social, aforo e higiene adaptadas a la pandemia, y se han realizado pruebas de descarte del virus en más de una oportunidad y con un seguimiento continuo. Queda extender estas medidas a otros distritos con menos recursos y capacidad de gestión, y a mercados que no se encuentran bajo responsabilidad municipal (la mayoría en Lima). El 12 de mayo, el ministro de Salud Víctor Zamora anunció la reorganización de 36 mercados, aunque no quedan claras las directrices que seguirán para hacerlo (o al menos no han sido comunicadas en prensa), y si el financiamiento va a provenir del gobierno central o de los distritos en donde estos se encuentran.

Nuestros mercados de abastos, me gustaría creer, no están condenados a la desaparición. Para ello, sin embargo, necesitamos que se adapten a las nuevas condiciones y se tomen en cuenta las conexiones específicas que tienen con sus inmediaciones. Esto significa no solo contemplar la parte formal del comercio minorista, sino a la comunidad de comerciantes informales que de estos dependen (aplica para todos los sistemas del país, donde conviven economías de distintos grados de formalidad). Hacernos de la vista gorda no hará que lo informal desaparezca; quizás nos toca encontrar una fórmula más efectiva y menos represiva de incorporar a estos actores en una formalidad más flexible e inclusiva, adaptada a la realidad peruana. Eso también es resiliencia.