% de la población mundial en pobreza extrema en 1990: 36/ En 2019: 8/ Que significa esto último en millones: 630/Millones en el mundo que volverán a ser pobres en 2020 en un escenario optimista: 49/En un escenario pesimista: 420/Porcentaje de estadounidenses negros que eran pobres en 1970: 47/En 2014: 27/Porcentaje de blancos estadounidenses pobres en 2014: 9/ % de aumento del tráfico en el sitio web Pornhub en abril frente a marzo: 22/Millones de líneas celulares en el Perú: 42/ % de hogares con celular en Lima: 91.2/En zonas rurales: 38.2/ % de hogares en el Perú con smartphone: 75/Millones de peruanos que entran a Facebook al menos una vez al mes: 27/Que lo hacen desde un celular: 26/Millones de hogares en el Perú: 9.1/Millones que hoy no tienen trabajo en EEUU: 44/ % de la PEA que significa eso: 25/ Millones de empleos perdidos entre marzo y abril en Lima: 1.216/Que son de empresas de 1 a 10 trabajadores: 912,700/De personas que estaban adecuadamente empleadas: 939,200/Que estaban en subempleo: 277,500/Ministros de salud que ha tenido Brasil en los últimos 50 días: 3/Número de veces que Argentina ha entrado en default en su historia: 9/Millones de personas en cárcel en EEUU: 2.3/Porcentaje de la población mundial que vive en EEUU: 5/Porcentaje de presos de todo el mundo que están en EEUU: 25/Internos fallecidos en los penales peruanos por C19: 221/Promedio de personas que morían cada mes en el Perú antes del C19: 9,000/Personas fallecidas en el Perú por C19 según el registro oficial hasta ayer: 6,109/Millones de personas que pasan hambre hoy en el mundo: 820/Millones de cirugías pospuestas o canceladas en el mundo por la pandemia que no tienen que ver con C19: 28/Que son para condiciones benignas: 26/Miles de solicitudes al Minedu para el traslado de colegios privados a públicos: 44/ % de la población mundial que vive hoy en países con fronteras cerradas: 90/ % de peruanos que considera la posibilidad de trabajar permanentemente en su casa en teletrabajo: 7/Millones de niños menores de un año en riesgo de contraer enfermedades mortales por no recibir vacunas durante la pandemia: 80/ % de incremento de la compra de lejía durante la cuarentena en el Perú: 40.

Newsletter Augusto Álvares Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.