Lo he leído en repetidas oportunidades, “los tiempos de crisis revelan a los verdaderos líderes”, quién podría dudarlo, aunque también es cierto que suelen desenmascarar a los farsantes. Pero en esta ocasión me ocuparé de los primeros, aquellos que en momentos de incertidumbre se convierten en guías hablando fuerte, claro y sin rodeos, no para asustar −aun cuando lo hacen− sino para sacudirnos y lograr un cambio.

La primera persona con esas características que viene a mi mente, y que creo es una revelación para muchos, es Pilar Mazzetti, quien encabeza el Comando Covid-19. Su más reciente entrevista, ofrecida a este medio, me generó sentimientos contradictorios. Dura y frontal, por un lado, desnudando nuestras falencias y debilidades para afrontar la pandemia y, al mismo tiempo, con la capacidad de transmitir empatía y humanidad. Me provocó miedo y a la par, confianza y esperanza. ¿Acaso no hacen eso los líderes?

La segunda persona en la que pienso es el doctor Óscar Ugarte, el exministro de 75 años que no dudó en ponerse al frente de la lucha contra el coronavirus en una ciudad colapsada, convertida en el centro de la pandemia, nada lo obligaba excepto su reconocida vocación de servicio. Las múltiples muestras de aprecio y solidaridad expresadas en las redes sociales tras conocerse que se infectó manifiestan que la opinión pública no solo reconoce en él humanidad, sino liderazgo.

No me cabe duda de que hay más Mazzettis y Ugartes trabajando con honestidad y solvencia, tal vez en lugares más discretos, pero con enorme influencia sobre las vidas de otros. A ellos, gracias.