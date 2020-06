Guadalupe Ccallocunto sigue desaparecida

Por: Carlos Rivera Paz. Abogado del Instituto de Defensa Legal

Guadalupe Ccallocunto Olano, tras la desaparición forzada de su esposo Eladio Quispe Mendoza, fue una de las fundadoras de la Asociación de Familiares de Desaparecidos (ANFASEP) allá por 1983 en Ayacucho. Ese hecho la marcó a ella y a toda su familia. Durante los años siguientes su compromiso en la búsqueda de los desaparecidos y el auxilio a los hijos de aquellos fue parte central de su vida, lo cual la llevó a ser parte de la organización SERPAJ dedicada a esa tarea.

Pero la irracionalidad de quienes ejercían el poder militar determinó que poco a poco ella se terminara convirtiendo en un objetivo a eliminar. Así, en 1990 luego de retornar de un auto exilio en Chile debido a las amenazas de las que fue víctima, Guadalupe retornó a Huamanga para recoger a sus hijos y traerlos a Lima. A inicios de junio supo de la desaparición forzada de Eladio Mancilla Calle, colaborador de SERPAJ, y no dudó en ayudar a la esposa de aquel para hacer las primeras indagaciones sobre su paradero; pero el 10 de ese mes, fecha en la que se realizaba la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa, fuerzas militares ingresaron en horas de la madrugada a la casa de Guadalupe y se la llevaron por la fuerza en un camión portatropas. Nunca más la volvieron a ver y hasta el día de hoy sigue desaparecida. Tenía 32 años.

Desde aquel día sus hijos y familiares no han dejado de buscarla y de reclamar justicia. No solo la fiscalía inició una investigación, sino también varios congresistas y la prensa reclamaron con insistencia para que las autoridades militares brindaran información sobre el paradero, pero la respuesta siempre fue la misma, que ellos no sabían nada. En 1993 la CIDH determinó que Perú era responsable de la violación del derecho a la libertad personal.

Recién después de muchos años el Ministerio Público reabrió y decidió denunciar este crimen. Al poco tiempo el Poder Judicial abrió un proceso penal contra Petronio Fernández Dávila, jefe del Comando Político Militar de Huamanga en 1990, Raúl O’Connor La Rosa, Eduardo García Daneri y Donato Saavedra Gárate, oficiales del Estado Mayor de la II División de Infantería del Ejército como los responsables. El año pasado, después de casi 30 años, finalmente se inició el juicio oral contra los militares acusados por la fiscalía. Los hechos constituyen un crimen de lesa humanidad debido a que en Ayacucho la desaparición forzada fue una práctica sistemática y generalizada.

Los casos por graves violaciones a los derechos humanos no solo constituyen crímenes complejos, sino que enfrentan serias dificultades para su juzgamiento. El paso del tiempo y la posibilidad de la pérdida de evidencias son una constante lamentable, además de la falta de información que debería proporcionar el Ministerio de Defensa y de un Poder Judicial que pareciera que cada vez le importa menos este tipo de casos. Ahora deben enfrentar también los efectos de la pandemia. Hace casi tres meses el Poder Judicial está literalmente paralizado, y si bien ello afecta a todos los litigantes, la afectación es superior a las expectativas de justicia de este tipo de casos. Esperar tres décadas luego de superar todos los obstáculos de la impunidad para alcanzar justicia hace que cada día que pasa la posibilidad sea más difícil.

Si bien existen fechas y protocolos para el inicio de la reactivación del sistema de justicia, es muy probable que las condiciones de la realización de los nuevos juicios orales virtuales no sean las mejores para garantizar no solo el debido proceso, sino, sobre todo, los derechos de las víctimas. Mientas tanto, Guadalupe Ccallocunto y sus hijos sigue esperando.