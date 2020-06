No es el momento de enfermarse hoy, tomen todos los cuidados. Víctor Zamora.

El resultado de estar haciendo toda la precaución que podía. Enrique Fernández Chacón sobre por qué se contagió de C19.

Todo funciona a velocidad no-covid en tiempos covid. Yo acusaría de traición a la patria a todos aquellos que especulan con medicamentos. Pilar Mazzetti.

De la crisis sanitaria no salimos más fuertes: la democracia y la economía son ahora más débiles. Juan Luis Cebrián.

Cuando comienzan los saqueos, comienzan los disparos. Donald Trump.

No necesitamos líderes que alienten a disparar a los saqueadores, ni que aviven el odio y la violencia. George Clooney.

Déjeme decirle esto al presidente Trump en representación de la policía del país: por favor, si no tiene nada constructivo que decir, cállese la boca. Art Acevedo, jefe de la policía de Houston.

Trump ha ido gobernando como algunos de los peores dictadores latinoamericanos. Sobre Trump hay un debate entre los que piensan que es brillante y los que creen que es un imbécil. Yo creo que es un imbécil. Steven Levitsky.

Para este congreso la constitución es papel higiénico. Rosa María Palacios.

¿Qué tiene que ver Fernando Belaunde con la tracanada de una pandilla de irresponsables? No se le puede achacar a Belaunde la barbaridad que hagan unos papanatas en el congreso, mi padre está muy por encima de la pequeñez de estos idiotas. Rafael Belaunde sobre la bancada actual de Acción Popular.

No hay izquierda. Hay un grupito en el parlamento, pero no un movimiento de izquierda. Antes había uno. José Carlos Agüero.

La he botado a la ministra, por atrevida. La renuncié, son unas envidiosas, porque he llegado a un lugar que nunca llegarán ellas. Yo no solo mando en un país, mando en tres, porque trabajo para tres presidentes. Richard Swing.

Debí haber evitado una situación así. Sonia Guillén sobre la contratación de Swing.

No tengo ninguna relación con el Sr. Cisneros, ni he recomendado a él ni a nadie a un cargo público. Martín Vizcarra.

Nunca fue tan obvia como hoy la relación entre conectividad, crecimiento económico, prosperidad y desarrollo. Hay un estado de la conectividad antes del covid y otro después. Juan Pablo Consuegra, director andino de Facebook.

Newsletter Augusto Álvares Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.