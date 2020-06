Carta marcada

Los embajadores de Canadá, Australia, Francia y Colombia en el Perú enviaron recientemente una carta pública al presidente del Congreso de la República, expresando su preocupación por la ley que suspende el cobro de peajes durante el estado de emergencia, aprobada por insistencia en el Poder Legislativo.

Bajo el membrete de la embajada canadiense, los jefes de las delegaciones diplomáticas señalan que la ley vulnera seriamente la estabilidad y seguridad jurídica y contractual, y compromete peligrosamente las inversiones privadas, importantes y necesarias en un contexto como el actual, en el que el Perú requiere enfrentar decididamente los impactos económicos de la pandemia.

La carta es inusual; en la forma, incumple los parámetros de la actividad diplomática siempre adscrita a las gestiones oficiales reservadas, una práctica que no reviste doblez sino prudencia, y cuyo propósito es, precisamente, evitar roces e interferencias en los debates internos de los países que de buena fe establecen relaciones con otras naciones.

En estos casos, la forma hace el contenido, por lo que, además, la carta significa una impertinente violación de varias convenciones internacionales, especialmente el artículo 41º de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, el ABC de esta función, que expresamente prohíbe a los diplomáticos inmiscuirse en los asuntos internos del país que los acoge y a que todos los asuntos oficiales de la misión sean tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor.

Dejando las cosas en su sitio, es cierto que la ley de los peajes es cuestionable, y que en su trámite se ha observado la mano de intereses del sector transporte. Dicha norma no se relaciona con la lucha contra la pandemia, sino que exhibe una maniobra populista que no se han esmerado en ocultar y puede ocasionar pérdidas al Estado. En ese mismo sentido, no debe pasarse por alto que varios de los peajes son objeto de procesos judiciales por su directa relación con actos de corrupción, lo que los firmantes de la carta olvidan. En cualquier caso, el fin no justifica los medios, las formas y el fondo.

Existe la sospecha de que la carta pudo haber tenido el aliento, venia o gesto previo tácito o expreso del Gobierno peruano, lo que sería extremadamente grave y necesario aclarar. La madurez democrática obliga a la coherencia y firmeza, tanto para rechazar la pretensión de leernos la cartilla sobrepasando los roles diplomáticos, como para no ceder a la tentación de usar formas de competencia vedadas.