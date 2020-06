La igualdad postergada

Por: Carolina Lizárraga Houghton (*)

Uno de los motivos de la disolución del Congreso anterior fue el hartazgo de la ciudadanía ante las componendas de intereses políticos de espaldas a lo que el pueblo necesitaba. Lamentablemente, lo sucedido esta semana con la postergación de la aprobación del predictamen que propone adelantar la vigencia del criterio de paridad y alternancia en las elecciones generales el 2021, para que las mujeres podamos participar en igualdad de condiciones que los varones en las próximas elecciones, nos muestra que no hemos aprendido nada.

Cuando existen situaciones de desigualdad, de postergación histórica, en la política, en la economía, entre otros ámbitos de la vida, el Estado debe actuar de manera activa y decidida para garantizar la igualdad de oportunidades entre todos sus ciudadanos. En ese contexto es que surgen las medidas de acción afirmativa o de discriminación positiva. Dichas medidas tienen por finalidad, precisamente, alcanzar la igualdad material y que la sociedad interiorice que somos iguales y debemos tener las mismas posibilidades y condiciones para ejercer nuestros derechos.

En el caso de las mujeres, no obstante “las cuotas electorales”, casi siempre hemos sido ubicadas en lugares menos favorecidos de las listas de candidatos, se nos ha colocado únicamente en el porcentaje exigido por ley, como “para cumplir”. Es decir, las cuotas no han tenido el éxito deseado para que los partidos políticos entendamos que mujeres y varones debemos tener las mismas condiciones y posibilidades de ser elegidos.

Por ello es que se apostó por incorporar la paridad y alternancia en las listas de candidatos. El Congreso anterior, con un abrazo de complicidad, postergó hasta el año 2031 nuestro derecho a la igualdad. Antes como hoy, la razón subalterna de políticos tradicionales, fue mantener vigente el nefasto voto preferencial. Esa medida incorporada por la dictadura militar que no ha hecho sino canibalizar la política al punto de llevarnos a una situación de deterioro institucional del que si no hacemos algo ahora no habrá punto de retorno.

La igualdad entre mujeres y varones, la igualdad en la política no puede ser moneda de cambio en negociaciones entre políticos tradicionales porque no es un tema de privilegios sino de derechos, de principios. Nuestro compromiso por la lucha por la igualdad real y respeto de los derechos de las mujeres sigue en pie, nos motivan las mujeres trabajadoras y emprendedoras tantas veces postergadas.

(*) Congresista de la República