La emergencia nacional debido a la pandemia que provoca la Covid-19 ha vuelto a la actualidad los graves problemas de salud, destacando entre ellos la falta del recurso humano, las condiciones laborales que aquejan su desempeño y la clamorosa debilidad de la infraestructura y equipos. La primera conclusión de este período crítico es la necesidad insoslayable de invertir en salud.

Esa urgencia no puede vestirse con la improvisación y el populismo, ni aprovechar las demandas del sector Salud para emprender operativos electorales que en el muy corto plazo desordenarán aun más el sector y tirarán por la borda, precisamente, la reforma que se precisa en este ámbito de los servicios.

Eso es lo que acaba de hacer con sigilo el Congreso en las últimas horas, al aprobar una ley rocambolesca que ordena el ascenso automático de los trabajadores del sector Salud, nombramientos, cambios de grupo ocupacional y de línea de carrera para profesionales, técnicos, auxiliares asistenciales y personal administrativo.

La ley es abiertamente inconstitucional por no haber seguido el procedimiento de recojo de opiniones de instituciones del Estado que serán inmediatamente impactadas por las nuevas disposiciones, y falta a la verdad al señalar que no ocasionará gastos públicos. Solo en el caso de EsSalud, de acuerdo a la presidenta ejecutiva de esta institución, provocará un forado de 1,100 millones de soles.

En el Ministerio de Salud (Minsa), en plena pandemia, la ley permite cambios de grupo ocupacional (CGO) y cambio de la línea de carrera (CLC), abriendo la puerta a demandas por nuevas plazas que deben ser financiadas, y el despoblamiento de otras. Las redes de salud más perjudicadas serán las más alejadas de los centros urbanos, en especial el primer nivel de atención.

La idea de una reforma en el sector Salud, sobre lo que se han realizado movimientos en los últimos años, ha avanzado en varios consensos a tener en cuenta, entre ellos evitar decisiones que promuevan el ingreso y la promoción automática, prescindiendo del mérito y la evaluación, y desarrollar la oferta en salud antes de favorecer una planilla que no se base en el campo clínico y la necesidad de salud de la población.

La ley aprobada va contra el sentido común y las necesidades del sector. Su propósito no es la salud, sino la conquista de votos, al igual que otras normas que se alistan en sede legislativa. Ese no debería ser el propósito de la reapertura de la economía y del nuevo diseño del Estado; no se trata de desordenar en medio de la crisis, sino de ordenar e innovar. Así no.