El Gobierno ha informado que ha decidido una prórroga para iniciar el corte de los servicios de telecomunicaciones para usuarios que deban más de tres meses.

Como se sabe, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) estableció que desde el 3 de junio las empresas operadoras podrían cortar los servicios por falta de pago. Los increíbles argumentos eran que no se rompa la cadena de pagos y asegurar la sostenibilidad de los servicios, es decir, combatir la alta morosidad. La institución avanzó que “solo” el 35% de los usuarios se verán perjudicados, aunque no ha mostrado datos técnicos solventes para apoyar esta decisión.

El Gobierno ha reaccionado y, de acuerdo con lo señalado por el ministro de Transportes y Comunicaciones, la estrategia es fomentar el fraccionamiento de las deudas y por lo tanto se requiere de un tiempo mayor para dichos trámites.

En este punto, es cierto que las empresas de telecomunicaciones han visto mermados sus ingresos y que la extensión de la cuarentena obliga a tomar decisiones que impidan un mayor perjuicio para todos. No obstante, la pita no puede romperse por el lado más débil, de modo que, en una parte importante de casos, la solución no parece ser el fraccionamiento.

Debe considerarse que los servicios de telecomunicaciones, luz y agua son esenciales y que el principio debe consistir en evitar a toda costa su suspensión por los efectos que puede tener para la preservación de los medios de vida de la población, especialmente para las actividades escolares en casa, la conservación de los alimentos, la seguridad de las viviendas, la higiene personal y la preparación de alimentos.

Es también atendible el principio de que no se rompa la cadena de pagos. En otros países, las soluciones temporales van desde que el Estado asuma las deudas de los servicios básicos de los consumidores vulnerable hasta la adopción de medidas fiscales para las empresas o subsidios de capital. De hecho, cuando el Estado subsidió al inicio de la pandemia el 35% de los salarios menores a 1.500 soles en las empresas privadas, abrió una ruta cuyo propósito es impedir que en lo esencial se perjudiquen más los sectores menos favorecidos.

En la reapertura de la economía, lo conveniente es colocar de modo más extensivo recursos en los bolsillos de las personas para que sean invertidos en los medios de vida que aseguren la sobrevivencia, en especial los alimentos, salud, educación y transporte. Todo esfuerzo que fomente la reactivación de la economía, ejecutado con coherencia, será de mucha utilidad para todos.