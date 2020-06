Se acercaría una nueva victoria china: el e-yuan

La pandemia de la Covid-19 ha provocado un encapsulamiento de las economías mundiales por el cierre de fronteras de los países y el desplazamiento de la atención a su demanda interna, dadas las limitaciones al comercio exterior. Esto puede llevar a algunos al proteccionismo, hasta la creación de medios de cambio propios.

El escenario ideal es un mercado potencial de intercambio muy grande, como China, el primer candidato a generar su propia moneda virtual, sin duda. El mayor activo del gobierno chino en la gestión de la crisis sanitaria ha sido la centralización de su poder y su capacidad para controlar vastos recursos de emisión y circulación de monedas soberanas.

“A corto plazo, la moneda digital del banco central no se emitirá en grandes cantidades para el público”, señaló un comunicado del banco central, que será el único emisor del yuan digitalizado.

Otros países como Suecia, Canadá, Suiza, Reino Unido, Japón y el Banco Central Europeo también están analizando las ventajas y los riesgos de crear dinero virtual regulado por los gobiernos y con respaldo en las monedas de cada nación.

Aparte de la moneda digital, con relativo éxito, está la propuesta de la red social Facebook, la que ha conformado la Asociación Libra (que entre sus integrantes están Visa, MasterCard, Uber, Lyft, PayPal, eBay, Vodafone y Spotify). Ellos anunciaron a mediados de junio pasado de forma oficial la creación de la criptomoneda para 2020, que estará integrada en WhatsApp y Messenger.

En The Economist, Matthieu Favas advierte que “la posibilidad de que China domine el sistema monetario-financiero global depende sobre todo del comportamiento de Estados Unidos, y no tanto del chino. Si, finalmente, el dólar sucumbe en su dominio, que China haya inaugurado una moneda totalmente digital habrá sido un factor de poca importancia. No determinante”.

En el tablero global parece ser que la ficha tecnológica-financiera decidirá el juego.

