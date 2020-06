Gracias a todos los médicos que están en la primera línea de batalla contra el coronavirus, por poner su integridad y su propia salud, sus vidas y las de sus familias al servicio del prójimo. Gracias a los técnicos y enfermeras, por seguir trabajando a pesar de las precarias condiciones, de las quejas, de la demora en el pago de los sueldos. Gracias por seguir en la brega a pesar de que cuando salen del hospital, si es que salen, ven cómo la gente hace lo que le da la gana.

Gracias a los policías y a los miembros de las fuerzas armadas que también están en la primera línea, tratando de hacer cumplir la ley en un país en donde la norma es solo una sugerencia y la necesidad de sobrevivir, por un lado, y la viveza, por otro, ocasionan que la mayoría de peruanos no la cumpla. Gracias por poner el pecho, por arriesgarse, por resistir la frustración de ver la fragilidad institucional del país al que sirven. Gracias por no recibir coimas, gracias por ser honestos. Gracias, sobre todo, por no perder la fe viendo cómo los ciudadanos somos incapaces de ejercer ciudadanía y muchos contagian y contagian sin importar que cada vez haya más muertos.

Gracias a mis compañeros reporteros que están en la calle, día a día, arriesgando su vida para informar a la ciudadanía. Gracias porque se la juegan, a pesar de que siempre habrá gente que no está contenta con nuestro trabajo porque no somos perfectos. Gracias porque ellos están allí, en la cancha, dándole voz a la población más vulnerable, a la que está atravesando alguna situación dramática y lo único que le queda es salir en cámaras. Gracias a todos ellos porque también hacen patria, no desde un teclado, no desde un estudio.

Gracias también a los bomberos, por supuesto, a los limpiadores públicos, a los serenos, ¡gracias a los que hacen y actúan y que no he nombrado!