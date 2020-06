Sí, somos racistas

He leído a muchos cuestionar y hasta calificar de “pose” las opiniones que desde Perú u otros países hacemos sobre la violencia desatada en los Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd. Como si el racismo y la discriminación no traspasaran fronteras o fueran una realidad ajena y desconocida. Los discursos de odio, disfrazados de una falsa libertad de expresión, motivan aquí y en cualquier lugar, abusos, violencia y crímenes. “No hay país ni comunidad que sea inmune al odio racial”, ha dicho la CEPAL.

En el Perú, según un estudio del Ministerio de Cultura, el 53% de peruanos está convencido de que somos racistas o muy racistas, aunque, contradictoriamente, apenas el 8% se reconoce como tal. El 31% afirma haber sido víctima de algún tipo de discriminación y el color de piel ocupa el primer lugar (con un 28%) entre los principales motivos para discriminar.

¿Cómo se explica entonces que solo un pequeño porcentaje de peruanos se asuma racista? Resulta que el racismo, como el machismo, está tan interiorizado que lo percibimos como algo “natural”. Esa normalización es la que nos hace asumir que denigrar es apenas una broma o un comentario inocente. No hay que exagerar, reclaman algunos en las redes sociales.

Lo que nos diferencia con Estados Unidos no es que seamos menos racistas, es que negamos nuestro prejuicio, intolerancia y violencia, mientras que allá el racista no teme mostrarse como tal porque se siente empoderado por un sistema que lo alienta y protege. Allá son enfrentados, acá los miramos de costado. Peor aún, no podemos reconocerlos cuando nos miramos al espejo.