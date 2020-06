El imbécil alfa, otra vez

Estados Unidos arde. La pradera se incendia por culpa de un solo hombre: Donald Trump, quien se creyó a pie juntillas eso que afirmaba en sus discursos sobre America first. Porque a ver. Claramente se refería a sí mismo, confundiendo a su país con su espejo.

Las hogueras y siniestros en las principales ciudades de los Estados Unidos no tienen cuándo detenerse y la represión policial no hace sino endurecerse más. Dicha represión, todo hay que decirlo, no se ha cebado solamente en la población afroamericana, sino que ahora también incluye ataques injustificados contra la prensa que cubre los incidentes. Como ocurrió con los equipos de CNN, la agencia EFE y Deutsche Welle, entre otros.

“Cuando comienzan los saqueos, comienzan los disparos”, tuiteó Trump con tonillo de rufián en respuesta a las protestas antirracistas. Pero fue más provocador aun la noche del viernes, cuando los manifestantes se acercaron a la Casa Blanca, y tuiteó: “Nadie se acercó a atravesar la valla. Si lo hubieran hecho, habrían sido recibidos por los perros más feroces y las armas más amenazantes que he visto jamás. Ahí es cuando la gente podría haber sido herida de gravedad, por lo menos. Muchos agentes del servicio secreto solo estaban esperando para la acción”.

Trump, si no quedó claro, “gobierna” azuzando odios. Y alimentando fobias. Encarando la política de la manera más obtusa que se pueda imaginar. Alguna vez pensé que George Bush Jr. fue lo peor que le pudo pasar al poderoso país del norte. Pero no. Llegó el imbécil alfa y lo superó con creces. Al punto que, como bien dice Máriam Martínez-Bancuñan en El País: “Asistimos en directo a la implosión de Estados Unidos como potencia o, cuando menos, a una grave limitación del poder del mayor mito nacional del siglo XX, tan vigoroso que llegó a hacernos creer que el mundo podría moldearse a su imagen y semejanza”. Tal cual.

El fascismo y autoritarismo de Trump sigue ganando terreno sin freno alguno, sin cortapisas, sin oposición, con excepción de los medios de comunicación independientes, a quien el imbécil alfa llama “enemigos del pueblo”. Así las cosas, no hay que ser zahorí para predecir que la situación se va a poner más fea de lo que ya está.