El saldo de la primera fase de la reapertura de la economía es que más de 13 mil empresas ya se encuentran autorizadas a reiniciar actividades, de un total de 200 mil que lo solicitaron. De cara a la segunda fase, este ritmo deberá ser alterado para agilizar la reactivación, con los obvios cuidados señalados por la ley.

Este no es un caso en el que se pueda apreciar indistintamente que el vaso está medio lleno o medio vacío. Los líderes gremiales han hecho énfasis en problemas que deben ser resueltos a partir del sentido común y una mayor reapertura de las actividades del Estado. Se trata de los problemas relacionados con varias ventanillas de trámite, la demora en el giro de las solicitudes, las restricciones territoriales en el caso de los distritos con alto contagio y la falta de acceso a los insumos de actividades que no han sido autorizadas a operar.

Parte del sentido común debe ser invertir la lógica de los permisos, con base en declaraciones juradas que, de ser objeto de fraude, deberían acarrear responsabilidades administrativas y hasta penales. En esa dirección, el Estado debería poner un mayor énfasis en la fiscalización. El incendio en Villa El Salvador a inicios de este año demostró que ningún trámite tiene sentido y utilidad final si opera como pretexto del relajamiento de la supervisión.

El balance de la reactivación depende de varios factores y no solo de la reapertura de los sectores y de la fiscalización. Se relaciona directamente con el crédito a las empresas y las medidas de protección social. En ese sentido, en las líneas gruesas, el Programa Reactiva Perú avanza aunque requiere ampliar su cobertura y agilizar las operaciones. La ministra de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, reporta que se desembolsaron créditos a favor de más de 71 mil empresas a nivel nacional, con 968 grandes empresas beneficiadas con 7 mil millones de soles, y 55 mil mypes con más de 5 mil millones de soles, con préstamos que están entre 10 mil y 20 mil soles.

El eje de la reactivación no puede reducirse a la concesión de garantías y de créditos. En la segunda fase a iniciarse en breve deberá adoptarse compromisos específicos para la adjudicación de los créditos e incorporar en la subasta de estos las variables de tiempo y del número de beneficiarios, es decir, imprimirles a las subastas un carácter promotor. Sin ello, no se podrá garantizar que los créditos lleguen a las mypes. Finalmente, no habrá reapertura de la economía si el Estado no se reabre y se pone en modo de reactivación y protección.