Desigualdades y corrupción en el Perú

Por Ana Cecilia Lucana Picardo, abogada y política cusqueña

Una mirada rápida del Perú advierte un país con brechas sociales profundas y problemas estructurales como corrupción, violencia, discriminación e informalidad; que trasladados a la cotidianidad representan pobreza, extrema pobreza, falta de acceso a servicios básicos, desempleo, condiciones precarias de vida y falta de oportunidades para la ciudadanía emergente. En estas condiciones, las políticas públicas y medidas sanitarias para contener la COVID-19 han constituido un desafío mayor.

El defectuoso proceso de descentralización de nuestro país también queda evidenciado. El Perú no es Lima. La debilidad y precariedad del sistema de salud en las regiones lo confirman: nosotros enfrentamos al coronavirus con infraestructuras obsoletas, sin equipamiento y suficiente personal médico, sumado a las capacidades mínimas de respuesta y gestión de presupuesto de autoridades locales.

Ciertamente, las desigualdades sociales no son una novedad, pero en medio de una pandemia que ya costó miles de vidas, duelen más que nunca. El impacto de las medidas de contención no es igual para todos, la cuarentena para muchos peruanos es un acto real de supervivencia. Más de 12 mil millones de soles perdemos anualmente en corrupción y, aun así, este círculo vicioso permanece latente en diferentes niveles del gobierno, desperdiciando dinero que debe destinarse a servicios públicos para atender la emergencia sanitaria que vivimos; en la que hay personas que mueren por falta de camas UCI y otras exponen sus vidas por hambre, ya que los subsidios monetarios no llegan.

Julio Cotler señala que la debilidad institucional en Latinoamérica, manifestada en la captura del Estado por grupos de poder que infectan decisiones públicas con corrupción quebrando la autoridad del Estado; agudiza las extremas desigualdades y estas consecuencias nefastas en la vida de los individuos y las colectividades deterioran la cohesión social. Así, el sentimiento de ausencia y abandono por parte del Estado se refleja en la desafección y apatía política de la ciudadanía.

Además de las consecuencias relacionadas con los contagios y la salud, las secuelas económicas y sociales serán enormes para todos los sectores socioeconómicos, pero, evidentemente, perjudicarán más a los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad. Si no miramos hacia ellos y los ponemos dentro de la agenda pública, no habremos aprendido nada.