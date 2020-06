El asesinato de George Floyd bajo la rodilla del policía Derek Chauvin en Minneapolis, EE.UU., en plena pandemia del coronavirus, ha suscitado una reacción mundial de horror e indignación. La indiferencia mostrada por los otros tres agentes mientras Floyd suplicaba por su vida y moría, revela que esto va mucho más allá de la actitud psicopática de un sujeto, cuya mirada carente de empatía ante las súplicas de su prisionero -y las cámaras que lo están filmando- es escalofriante.

Como dijo Jacob Frey, el alcalde de Minneapolis: “Durante cinco minutos vimos cómo un policía blanco presionó su rodilla contra un hombre negro”. En realidad fueron casi nueve minutos. Luego añadió: “Cuando escuchas a alguien pedir ayuda se supone que debes ayudar. Este agente fracasó en el sentido humano más básico”. Y en la misma conferencia de prensa explicó: “Ser negro en los Estados Unidos no debería ser una sentencia de muerte”.

Pero lo es. Y no solo por la brutalidad policial, una cultura profundamente anclada en ese cuerpo de seguridad, desde los tiempos de la esclavitud. Ese racismo se articula con otras formas de segregación económica y social que han determinado que, en la primera potencia mundial, la mayor cantidad de víctimas de la pandemia pertenezcan a la comunidad afroamericana.

El racismo no es un fenómeno ajeno a nuestro contrato social, como bien sabemos (aunque no falten quienes pretendan negarlo). Asimismo, la pandemia, que se inició en los sectores altos, rápidamente “chorreó” hacia los bajos. Las razones son conocidas: escasez de servicios básicos en los sectores carenciados, falta de agua, alimentos y capacidad de subsistencia durante el confinamiento que los obliga a salir para no morir de hambre. Sin embargo, algunas personas en las redes sociales han criticado la solidaridad con las protestas en los EEUU, mientras que acá se siguen dando muestras de pasividad ante la discriminación racista. Es un error. El asesinato de George Floyd permite iluminar las áreas de sombra en nuestro vínculo social.

La desigualdad en los derechos mata aquí y allá. Nadie tiene el copyright de la inhumanidad. La rodilla de Chauvin asfixiando el cuello de Floyd mientras este repite: “no puedo respirar”, es una imagen tan atroz y poderosa que debería, tal como la pandemia, obligarnos a reconsiderar nuestra organización social.

Newsletter LR

Suscríbete aquí a la Alerta Web de La República y recibe en tu correo electrónico las noticias de último minuto al instante.