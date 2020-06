Aprobación matizada

La encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) que publicó La República, y que entrega hoy una segunda parte, reporta la ligera pérdida de aprobación del presidente de la República y el cambio de ánimo de los peruanos respecto a la evolución de la agenda pública en la actual emergencia.

El jefe de Estado ha perdido 6 puntos de aprobación en un mes, aunque esta se mantiene alta. A Vizcarra lo respaldan tres de cuatro peruanos, una adhesión superior a la de otros mandatarios de la región, de modo que Vizcarra sigue ejerciendo el liderazgo de la agenda, a pesar de los problemas que presenta la evolución de esta y de las perspectivas poco promisorias para el mediano plazo.

Esta aprobación se extiende a lo político y a lo económico, aunque deben tomarse en cuenta los desagregados. La conducción general del país es apreciada con matices; merece el rótulo de regular como primera opción, con un 24% de calificación positiva y una calificación negativa de 25 %, además de una alta tasa de descontentos con el manejo de la salud (31 %).

La valoración del manejo específico de la pandemia también ha caído; la aprobación “política” de esta ha pasado en un mes de 60% a 38%, en tanto que la idea más extendida es que el Gobierno empezó haciendo “un buen trabajo, pero ahora no” (42 %).

Sobre el estado de cosas, sigue siendo mayoritario el porcentaje de personas a favor de extender la cuarentena −tres de cuatro entrevistados−, pero ha subido de 8 % a 25 % el número de quienes se oponen a ello; es probable que este aumento se relacione directamente con las percepciones sobre las que hoy publica este diario.

No obstante, a pesar de ello, la mayoría no cree que la falta de control de la pandemia sea responsabilidad del Gobierno, sino de las personas que no cumplen con las disposiciones de la emergencia (75 %), y en ese punto desoyen el relato de una parte de la oposición que esconde la situación previa de la salud antes de la pandemia o que concentra su artillería en el Ejecutivo, en lo que coinciden solo el 10 % de los encuestados.

Finalmente, los ciudadanos asumen que en su comunidad el cumplimiento del aislamiento social es del 71 %, es decir, reconocen que de 3 de cada 10 personas no cumplen con la cuarentena, un dato que se complementa con otro: un tercio reconoce que en su comunidad salen más personas de los hogares, de las que deben salir. De hecho, estas respuestas matizan nuevamente el análisis de la emergencia, poniendo énfasis en el comportamiento de las personas y no solo en las medidas oficiales.