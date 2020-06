El recuerdo más doloroso de esta crisis será el contraste de la muerte con la frivolidad. Chela de Ferrari.

No tengo esperanza con que esto nos vaya a cambiar. Somos tan burros que no sé si saldremos mejores. La gente que era buena lo seguirá siendo y los imbéciles, hijos de puta e irresponsables, también. Ana Belén.

Tan bien que íbamos y se nos presentó la pandemia. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, uno de los países más golpeados por el C19.

No vengan ahorita a La Victoria, no vengan, no vengan, ¿no ven que somos ahorita el distrito más infectado de todo el Perú? George Forsyth.

El país está rumbo al abismo. Antauro Humala.

Hay que confiar en la gente, estar al lado de la gente, enseñarle a la gente, ¿necesitan mascarillas? Démosles mascarillas, hay gente que se muere de hambre y tiene que salir a trabajar. Hay que empezar a reactivar para que esto no haga más daño todavía. Ricardo Gareca.

Si vencemos a este virus, podemos vencer cualquier cosa. Gobernador de Nueva York Andrew Cuomo.

¿Qué es La Victoria? El distrito más corrupto del Perú. George Forsyth.

Muchas empresas nos estamos cuestionando la necesidad de tener edificios grandes. Walter Bayly, Credicorp.

Nunca es fácil vivir o trabajar con tanta incertidumbre. Lionel Messi.

Seamos claros, a esto no se le puede llamar meseta. Hugo Ñopo.

Usar mascarilla es expresión de respeto por las personas. Anthony Fauci.

¿Cómo evitar que las elecciones generales sean el evento más contagioso del 2021? Mirko Lauer.

Es un caso muy serio que me hace sentir avergonzada. Sonia Guillén sobre la contratación de Richard Swing.

El señor Swing ha corroborado el verdadero valor que el estado le da a la cultura: ninguno. Jaime Bedoya.

El asunto de los contratos de Richard Swing con el estado es un escándalo que, mal que le pese al presidente Vizcarra, no ha llegado todavía a su meseta. Mario Ghibellini.

En este gobierno no hay tarjetazos. Martín Vizcarra.

Mi gestión ha cumplido cinco meses. Podríamos decir que es una gestión de las más largas en el Ministerio de Cultura. Ahora exministra Sonia Guillén.

